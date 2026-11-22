Лучший бомбардир киевского "Динамо" Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги против "Оболони". Причиной отсутствия нападающего стало повреждение, из-за которого он до сих пор не может тренироваться вместе с партнерами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Telegram-канал BurBuzz .

Что известно о травме Пономаренко

По информации ТГ-канала, форвард восстанавливается после растяжения мышц задней поверхности бедра.

Сейчас футболист работает по индивидуальной программе и еще не вернулся к тренировкам в общей группе.

Поэтому Пономаренко не смог помочь "Динамо" в киевском дерби против "Оболони", которое состоялось 22 ноября.

Когда нападающий вернется на поле

Сообщается, что возвращение Пономаренко в общую группу ожидается ориентировочно через неделю.

Таким образом, нападающий, скорее всего, пропустит и следующий поединок чемпионата Украины против одесского "Черноморца".

Отсутствие Пономаренко - ощутимая кадровая потеря для "Динамо", ведь форвард остается лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне.