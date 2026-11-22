Украинский гонщик Александр Бондарев провел напряженную финальную гонку Кубка мира Формулы-4 в Макао. Заезд начался с масштабной аварии, а после рестарта наш пилот включился в борьбу за высшую ступень подиума.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Гонка на трассе Гия началась с крупной аварии, в результате которой из борьбы сразу выбыли 10 из 24 участников. Из-за серьезного инцидента организаторы остановили заезд красными флагами, а после продолжительной паузы на трассу смогли вернуться лишь 12 болидов.
После рестарта пилот команды SJM Theodore Racing Александр Бондарев, стартовавший вторым, навязал ожесточенную борьбу лидеру заезда – британцу Кензо Крейги. Украинец постоянно держался в зоне слипстрима, устанавливал быстрейшие круги и регулярно атаковал соперника.
Пилоты неоднократно шли колесо в колесо, однако британец каждый раз успешно защищал позицию. На заключительных кругах Крейги удалось немного увеличить отрыв и удержать победу, опередив Бондарева всего на 0,542 секунды.
Кубок мира Формулы-4 – это отдельный от основной серии турнир, который проходит в рамках Гран-при Макао. Впервые его провели в 2025 году.
В нынешнем розыгрыше организаторы расширили стартовую решетку с 20 до 24 машин, а участие в соревнованиях приняли 12 команд из 10 стран мира. Стоит отметить, что коллектив SJM Theodore Racing, за который выступает Бондарев, сотрудничает с программой LN4 Fusion, основанной звездой Формулы-1 и пилотом "Макларена" Ландо Норрисом.
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