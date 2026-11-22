21-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в Лас-Вегасе подарил зрителям рекордное количество обгонов и непредсказуемую концовку. Главные претенденты на подиум допускали ошибки в решающий момент, что существенно изменило расклад сил на финише.

Рекордные обгоны и столкновения пилотов "Феррари"

С первых кругов дистанции на трассе развернулась плотная борьба за лидерство. Благодаря особенностям болидов сезона-2026 и возможности ускорения ни один из пилотов не мог создать комфортный отрыв. В результате лишь за первые десять кругов гонщики совершили больше обгонов, чем за всю прошлогоднюю гонку в Неваде.

Главными действующими лицами во главе пелотона стали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Джордж Расселл ("Мерседес"), которые поочередно перехватывали первую строчку. В плотной группе за ними держались Исаак Хаджар, действующий чемпион мира Андреа Кими Антонелли, Пьер Гасли, а также дуэт из "Макларена" – Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Несмотря на высокую плотность, гонка долгое время обходилась без инцидентов. Ситуация изменилась за 12 кругов до финиша, когда на трассе не разминулись напарники по "Феррари" – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Оба смогли продлить заезд, однако стюарды признали виновным монегаска и наказали его 10-секундным штрафом.

Развязка на финишной прямой

Ближе к концу дистанции из борьбы за победу выбыл один из главных фаворитов – Джордж Расселл допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, финишировав в итоге только девятым.

Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, сумел отразить все атаки соперников и удержал победу. А вот за его спиной на последнем круге развернулась настоящая драма: пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри сумели опередить Андреа Кими Антонелли и завоевали двойной подиум.

Результаты Гран-при Лас-Вегаса (топ-10):

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норрис ("Макларен") Оскар Пиастри ("Макларен") Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Пьер Гасли ("Альпин") Франко Колапинто ("Альпин") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Карлос Сайнс ("Уильямс") Джордж Расселл ("Мерседес") Шарль Леклер ("Феррари")

Ситуация в чемпионате

Благодаря победе в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен закрепился на второй строчке в личном зачете, имея 304 очка. Третье место удерживает Льюис Хэмилтон (267), которого в упор преследуют Джордж Расселл и Ландо Норрис (по 264 очка). Напомним, что досрочным чемпионом сезона стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли (402 балла).

В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес" (666 очков). За ним располагаются "Феррари" (519), "Ред Булл" (440) и "Макларен" (431).

Следующий, 22-й этап сезона Формулы-1 – Гран-при Катара – состоится уже через неделю, 29 ноября.