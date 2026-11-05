Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает

Стоит ли Усику рисковать идеальным боксерским наследием ради еще одного исторического вызова? Сергей Лукьяненко размышляет о возможном бое украинца с Давидом Бенавидесом, рисках возвращения к первому тяжелому весу и шансах уйти с ринга на абсолютной вершине.

"Фильмы о Роки Бальбоа не дотягивают до карьеры Усика"

В контексте возможного боя Усика и Бенавидеса признаюсь честно: внутри меня две стихии, противостоящие на одной. С одной стороны, я с огромным уважением отношусь к боксерскому наследию Александру Усику и я не хочу, чтобы это боксерское наследие было испорчено возможным поражением в заключительном поединке.

Всё выглядит идеально для него: идеально в любителях, идеально в профессионалах. Абсолют в крузервейте дважды, абсолют в хевивейте, 25-0 рекорд. Уйти небитым чемпионом сверхтяжелого дивизиона – это по-настоящему мало кому удавалось. И создается впечатление, что Усик уже должен был уйти, что этот последний поединок с Верховеном уже откровенно лишним был.

И очень не хочется, чтобы он рисковал в конце своей карьеры, тем более уже в возрасте 40 лет, противостоянием с парнем, который в накате, в соку, который сейчас является одним из лидеров pound for pound. Но с другой стороны –вот этот риск потерять боксерское наследие, немного испортить завершение своей карьеры, не почувствовать, когда надо уйти, а уйти на минуту позже.

Говорят, лучше уйти на год раньше, чем на час позже в боксе. И это имеет это имеет смысл. Но с другой стороны, другая часть меня, она не хочет, чтобы Усик завершал карьеру, потому что это действительно уникальная фигура не просто для украинского, а для мирового бокса. Есть вымышленные фильмы о боксе, о Роки Бальбоа, о других крутых персонажах. Признаюсь честно, они не дотягивают по своей крутизне до Александра Усика. Ну он просто аномален.

Он действительно как инопланетянин: ворвался в мир бокса, ставил перед собой нереальные цели постоянно и решал их. Стать чемпионом из Украины, с украинской промоутерской компанией в крузервете? Окей. Абсолютным чемпионом? Окей. Подняться в хевивейт, победить дважды Джошуа, победить дважды Тайсона Фьюри. Стать абсолютным чемпионом в хевивейте, сделать потом это еще раз, это аномально.

Он завершит карьеру, и только через 5-10 лет мы поймем, насколько это было невозможно, потому что никто не сможет этого повторить. Никто и на йоту не приблизится к нему. И потому я не хочу, чтобы он завершал карьеру.

И тем более, когда есть возможность не просто какого-нибудь условно выставочного боя, как это было против Верховена. Это – красивая история, хорошо проданная в красивой локации. Бой против Уайлдера так же можно было бы продать, это было бы красиво, но в этом не было бы спортивной составляющей. А здесь это новый аномальный вызов.

"Против Бенавидеса шансов у Усика достаточно"

После восьми, фактически, девяти лет в хевивейте спуститься обратно в крузервейт с теоретической возможностью сразиться за все пояса, поскольку вот сейчас Бенавидес может взять третий пояс (четвертый вакантный) и с IBF будет договориться сложно. Но кто его знает, возможно, и суперпринципиальная IBF в этом плане сможет пойти на встречу.

Обязательный претендент на их титул, кажется, готов отступить за то, чтобы ему это тоже было выгодно: потом иметь шанс сразиться с победителем противостояния за статус абсолютного чемпиона.

Спуститься в крузервейт, сражаться за статус абсолютного чемпиона, быть дважды абсолютным в крузервейте. В хевивейте, побить ребят, которые в огне, которые на ходу, которые являются угрозой для многих. Это нечто феноменальное. Если это удастся Усику, то он и так всем доказал, а тут он докажет это еще раз снова.

Является ли это лишним? Вот та часть меня, считающая, что он сейчас рискует своим боксерским наследием, считает, что лишнее. Будет ли это сражение крутым, если оно состоится? Очевидно, что оно будет крутым.

Здесь нет одного взгляда на данную ситуацию. Это и крутой поединок, и рискованное сражение. Фактически, на территории своего соперника. Потому что Усик последний свой поединок провел 15 кг над лимитом крузервейта. Понятно, что он не боксер сверхтяжелого дивизиона по своей природе. Он добирал этот вес для того, чтобы не быть там слишком мелким, но все равно, после такого длительного промежутка времени пребывания в сверхтяжелом дивизионе опускаться ниже и сражаться с абсолютным топом, это будет интересно.

Ну и признаюсь честно, я не скажу, что у Усика нет шансов. Напротив, у Усика шансов достаточно. Вопрос только в том, не сыграет ли время свою роль? А так Бенавидес классный и страшный против тех соперников, с которыми он сходился, но он не сходился с Усиком. Вопрос только в том, как Усик будет выглядеть, вернувшись в крузервейт в 40 лет.

И все же мне бы хотелось увидеть этот бой. Честно, мне хотелось бы еще увидеть Александра Усика в ринге с надеждой на то, что он снова всех удивит, снова всем докажет, что он уникален и уйдет на высоте. Уйти после сражения с Верховином не слишком красиво, наверное, было бы. А уйти после победы над Бенавидесом со спортивной точки зрения, с точки зрения дополнительного плюса к своему наследию – это было бы нечто феноменальное.