"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита

Центральным поединком 9-го тура чемпионата Англии станет противостояние между Ливерпулем и Арсеналом. Эксперты и букмекеры отдают небольшое предпочтение Арсеналу, хотя, по-моему, это классическое противостояние, где шансы обеих команд можно оценить в классические "50 на 50", по моей субъективной точке зрения.

И, если посмотреть исторически, то Арсеналу очень неудобно играть на Энфилде, потому что сейчас у Арсенала 13 матчей безвыигрышная серия. И вообще последняя победа на Энфилде в АПЛ у них была датирована еще в 2013 году. Ну и плюс, если даже вспомнить предыдущий сезон, именно Ливерпуль стал единственной командой, которая в двух матчах чемпионата не пропустила от Арсенала. Они сумели сыграть вничью 0:0 и один из матчей выиграли со счетом 1:0.

Кстати, опять же, если говорить о статистике, где-то не чуть-чуть не присущий результат, потому что эта статистика идет вразрез с общей. Потому что с 2016 по 2025 год за десятилетие команды 19 очных матчей АПЛ провели и забивали в каждом поединке не менее двух голов. А средний показатель забитых голов на матч составил 4,1.

И мне кажется, эта тенденция связана с игрой команды Микеля Артеты, сейчас огромную ставку сделали на качественный защитный баланс. По-моему, "Арсенал" – лучшая команда в плане организации защитных действий. Если посмотреть статистику предыдущих сезонов, то градация и динамика говорит явно о том, что удалось "Арсеналу" найти, ну чуть ли не идеальную формулу работы перед собственными воротами защиты собственных ворот.

"Ливерпуль", кстати, в этом плане также очень добавил, потому что начинали сезон неудачно, многие пропускали подопечные Андони Ираолы, но если принимаем во внимание последние поединки, то в восьми команда из шести матчей четыре раза сыграла на ноль. И можно вспомнить, что в сухую недавно переиграли одного из главных положительных ньюсмейкеров начала сезона – "Брайтон" на собственном поле со счетом 2-0. Удалось и выиграть, и засушить своего соперника.

Ну и вообще единственное поражение "Ливерпуля" в этом сезоне – это матч против "Ман Сити", но произошло это поражение в результате изъятия Гравенберга. До этого изъятия была абсолютно игра, в которой доминировали как раз мерсесайдцы. И с большой вероятностью можно говорить, что если бы не это удаление, то "Ливерпуль" точно не проиграл бы матч, по крайней мере с большой вероятностью можно об этом говорить, а вполне возможно, даже выиграл бы этот поединок.

Среди персоналий, кого бы я отметил, у "Ливерпуля", прежде всего, Александра Исака, который в шести последних матчах отличился шестью забитыми мячами. В последних поединках 9 мячей "Ливерпуль" забил, 6 из них у Исаака. Это две трети общекомандного наследия. Поэтому Исаак сейчас в огненной форме, ему дали передышку во время медвика, он лишь в конце матча против "Челси" вышел на футбольное поле, поэтому Исак, я думаю, на 100% будет готов к этому поединку.

У "Арсенала", мне кажется, что здесь вся команда утоляет в себе опасность. Очень показательный последний поединок был, когда голы забивали как раз центрбеки, Конса и Габриэль. Потому я думаю, что будет не слишком результативный матч, очень близкий поединок. Матч, в принципе, на три результата, но процентовка перед началом матча, по-моему, повторюсь, 50 на 50.

Интересно, кстати, отметить, что если "Арсенал" сумеет выиграть, то это будет 300-я выездная победа "Арсенала" в АПЛ. И они вслед за "Манчестер Юнайтед" станут лишь второй командой, доставшейся этой знаковой отметкой. Но сделать это, выиграть у "Ливерпуля" на "Энфилде", мне кажется, будет "Арсеналу" крайне тяжело.