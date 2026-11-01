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Другое 01 ноября 2026 · 10:35

Формула-1: Хэмилтон выиграл максимально напряженную квалификацию в Мексике

Легендарный британец завоевал первый поул за "Феррари"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Формула-1: Хэмилтон выиграл максимально напряженную квалификацию в Мексике
Льюис Хэмилтон на трассе в Мексике (фото: ferrari.com)

Квалификационная сессия Гран-при Мексики в Формуле-1 подарила болельщикам по-настоящему драматичную развязку. Льюис Хэмилтон завоевал первую позицию на стартовой решетке, опередив соперников на считанные тысячные доли секунды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Дебютный поул за "Феррари"

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон стал самым быстрым по итогам квалификации на автодроме имени братьев Родригес. Британец показал результат 1:16.514, который принес ему 105-й поул в карьере, первый с лета 2023 и дебютный в составе итальянской конюшни.

Формула-1: Хэмилтон выиграл максимально напряженную квалификацию в Мексике

Судьба первого места решалась в поединке с Джорджем Расселлом. Представитель "Мерседес" уступил Хэмилтону всего 0,009 секунды. Третьим до финиша добрался еще один пилот "красных" Шарль Леклер с отставанием 0,119 секунды.

Макс Ферстаппен показал четвертое время, однако из-за штрафа уступит позицию Андреа Кими Антонелли. Молодому пилоту "Мерседеса" в воскресенье достаточно финишировать 9-м, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Вылет Пиастри и санкции против Лоусона

Квалификация также запомнилась неудачей Оскара Пиастри из "Макларена", который не смог пробиться в Q3 и оказался на 13-й строчке.

Уже после финиша сессии судьи сменили стартовый протокол. Результат Лиама Лоусона ("Рейсинг Буллз") был аннулирован из-за неэффективного сброса мощности MGU-K в конце быстрого круга, поэтому в гонке он будет стартовать с последнего места.

Гран-при Мексики-2026, результаты квалификации:

  1. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 1:16.514
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,009
  3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,119
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,178
  5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0,193
  6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,310
  7. Исаак Аджар ("Ред Булл") +0,386
  8. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,515
  9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +0,603
  10. Пьер Гасли ("Альпин") +0,639

Основная гонка Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 1 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что "Макларен" продает болиды Сенны, Хэмилтона и Брэда Питта.

Теги: Формула-1 Льюис Хэмилтон
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