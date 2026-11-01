Формула-1: Хэмилтон выиграл максимально напряженную квалификацию в Мексике

Квалификационная сессия Гран-при Мексики в Формуле-1 подарила болельщикам по-настоящему драматичную развязку. Льюис Хэмилтон завоевал первую позицию на стартовой решетке, опередив соперников на считанные тысячные доли секунды.

Дебютный поул за "Феррари"

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон стал самым быстрым по итогам квалификации на автодроме имени братьев Родригес. Британец показал результат 1:16.514, который принес ему 105-й поул в карьере, первый с лета 2023 и дебютный в составе итальянской конюшни.

Судьба первого места решалась в поединке с Джорджем Расселлом. Представитель "Мерседес" уступил Хэмилтону всего 0,009 секунды. Третьим до финиша добрался еще один пилот "красных" Шарль Леклер с отставанием 0,119 секунды.

Макс Ферстаппен показал четвертое время, однако из-за штрафа уступит позицию Андреа Кими Антонелли. Молодому пилоту "Мерседеса" в воскресенье достаточно финишировать 9-м, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

Вылет Пиастри и санкции против Лоусона

Квалификация также запомнилась неудачей Оскара Пиастри из "Макларена", который не смог пробиться в Q3 и оказался на 13-й строчке.

Уже после финиша сессии судьи сменили стартовый протокол. Результат Лиама Лоусона ("Рейсинг Буллз") был аннулирован из-за неэффективного сброса мощности MGU-K в конце быстрого круга, поэтому в гонке он будет стартовать с последнего места.

Гран-при Мексики-2026, результаты квалификации:

Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 1:16.514 Джордж Расселл ("Мерседес") +0,009 Шарль Леклер ("Феррари") +0,119 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,178 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0,193 Ландо Норрис ("Макларен") +0,310 Исаак Аджар ("Ред Булл") +0,386 Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,515 Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +0,603 Пьер Гасли ("Альпин") +0,639

Основная гонка Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 1 ноября, в 22.00 по киевскому времени.