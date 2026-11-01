"Милан" и "Интер" устроили голевую перестрелку: чем завершилось сражение грандов

"Милан" одолел "Интер" в центральном матче 10-го тура чемпионата Италии. Миланское дерби на стадионе "Сан-Сиро" завершилось со счётом 3:1. Все четыре гола команды забили еще до перерыва, а во втором тайме "россонери" сумели удержать победный результат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Четыре гола до перерыва

Хозяева ошеломили соперника уже на четвертой минуте. Диего Морейра прорвался правым флангом и выполнил точную передачу на Кристиана Пулишича, ударом головой открывшего счет.

На 10-й минуте "Милан" удвоил преимущество. После розыгрыша углового Морейра отдал передачу на Адриена Рабё, а француз точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

"Интер" постепенно перехватил инициативу и на 22-й минуте сократил отставание. После подачи углового Мануэль Аканджи продолжил полет мяча головой, а Алессандро Бастон завершил комбинацию.

Гости продолжали давить, однако на 43-й минуте пропустили в третий раз. Морейра отлично выполнил штрафной удар, опрокинув мяч через стенку и не оставив шансов голкиперу.

"Милан" удержал победу

После перерыва "Интер" пытался вернуться в игру и больше времени проводил на половине поля соперника.

"Нерадзурри" создавали опасные моменты, однако оборона "Милана" во главе с Майком Меньяном выдерживала давление.

Хозяева сосредоточились на сохранении преимущества и искали возможности для быстрых контратак.

В заключительные минуты гости продолжали атаковать, но поменять счет так и не смогли. Победа позволила "Милану" сократить отставание от принципиального соперника в турнирной таблице Серии А.

"Милан" – "Интер" – 3:1 (3:1) Голы: Пулишич, 4, Рабё, 10, Морейра, 43 – Бастони, 22.