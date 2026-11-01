rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 01 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Милан" и "Интер" устроили голевую перестрелку: чем завершилось сражение грандов
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 ноября 2026 · 00:15

"Милан" и "Интер" устроили голевую перестрелку: чем завершилось сражение грандов

Принципиальное дерби подарило четыре гола еще до перерыва
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Милан" и "Интер" устроили голевую перестрелку: чем завершилось сражение грандов
Первый мяч в ворота Нерадзурри (фото: instagram.com/acmilan)

"Милан" одолел "Интер" в центральном матче 10-го тура чемпионата Италии. Миланское дерби на стадионе "Сан-Сиро" завершилось со счётом 3:1. Все четыре гола команды забили еще до перерыва, а во втором тайме "россонери" сумели удержать победный результат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Четыре гола до перерыва

Хозяева ошеломили соперника уже на четвертой минуте. Диего Морейра прорвался правым флангом и выполнил точную передачу на Кристиана Пулишича, ударом головой открывшего счет.

На 10-й минуте "Милан" удвоил преимущество. После розыгрыша углового Морейра отдал передачу на Адриена Рабё, а француз точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

"Интер" постепенно перехватил инициативу и на 22-й минуте сократил отставание. После подачи углового Мануэль Аканджи продолжил полет мяча головой, а Алессандро Бастон завершил комбинацию.

Гости продолжали давить, однако на 43-й минуте пропустили в третий раз. Морейра отлично выполнил штрафной удар, опрокинув мяч через стенку и не оставив шансов голкиперу.

"Милан" удержал победу

После перерыва "Интер" пытался вернуться в игру и больше времени проводил на половине поля соперника.

"Нерадзурри" создавали опасные моменты, однако оборона "Милана" во главе с Майком Меньяном выдерживала давление.

Хозяева сосредоточились на сохранении преимущества и искали возможности для быстрых контратак.

В заключительные минуты гости продолжали атаковать, но поменять счет так и не смогли. Победа позволила "Милану" сократить отставание от принципиального соперника в турнирной таблице Серии А.

"Милан" – "Интер" – 3:1 (3:1) Голы: Пулишич, 4, Рабё, 10, Морейра, 43 – Бастони, 22.

Ранее "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд устроили футбольную драму в Мюнхене.

Главные матчи
Серия А 31 октября 21:45
Милан - : - Интер
Ла Лига 31 октября 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 октября 23:00
Канело Альварес - : - Кристиан Мбилли
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Опыт против амбиций: где смотреть чемпионский бой Канело против Мбилли Опыт против амбиций: где смотреть чемпионский бой Канело против Мбилли Украинский дзюдоист Савицкий завоевал бронзу Grand Slam в Абу-Даби Украинский дзюдоист Савицкий завоевал бронзу Grand Slam в Абу-Даби "Челси" – "Манчестер Юнайтед": три незасчитанных гола и удаление в битве грандов "Челси" – "Манчестер Юнайтед": три незасчитанных гола и удаление в битве грандов
Мнения
Александр Чепилко
Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"