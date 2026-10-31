Опыт против амбиций: где смотреть чемпионский бой Канело против Мбилли

В субботу, 31 октября, Сауль Альварес столкнется в ринге с Кристианом Мбилли. На кону в этом поединке стоит чемпионский пояс WBC во втором среднем весе, которым владеет Мбилли.
Где и когда можно будет посмотреть на попытку Альвареса вернуться на чемпионский путь, рассказывает Sport RBC.UA.
Поединок Канело – Мбилли состоится 31 октября 2026 года на арене "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Главное сражение вечера стартует не ранее 1 ноября в 00:30 (по киевскому времени).
Полностью файткард в этот вечер выглядит следующим образом6
Канело подходит к бою после более чем годовой паузы. В последний раз боксер вышел на ринг 13 сентября 2025 года - тогда он уступил Теренсу Кроуфорду и потерял звание абсолютного чемпиона мира.
Сейчас Саулю Альварес уже 36 лет. Однако мексиканец хочет вернуть себе чемпионское звание.
Кристиан Мбилли примерил чемпионский пояс в июне 2025 - тогда француз победил поляка Мацея Сулецкого и стал временным чемпионом мира. Впоследствии его повысили в статусе до полноценного обладателя этого пояса.
При этом в последнем бою, который Мбилли провел 13 сентября 2025 года, чемпион расписал ничью с Лестером Мартинесом, что стало определенной неожиданностью.
Следует отметить, что Альварес готовился к этому противостоянию в лагере Александра Усика. Канело работал со своей командой, но признал – работа в лагере украинца узнал многое новое.
"В силовой и физической подготовке я узнаю много нового. Я ценю это, ведь они вкладывают в меня все силы и делают все в соответствии с требованиями моего главного тренера Эдди Рейносо по боксу. Это очень хорошо", - рассказывал мексиканец.
Также Альварес успел провести совместную тренировку с Александром. Также Усик прибыл в Эр-Рияд вместе с мексиканцем на этот поединок.
Официальным транслятором вечера бокса в Украине станет стриминговая платформа DAZN. Просмотр главного поединка будет доступен за отдельную плату по системе Pay-Per-View (PPV).
Стоимость доступа к трансляции для пользователей Украины составляет 899 гривен. Для просмотра необходимо иметь стандартную подписку DAZN и приобрести доступ к конкретному событию. Впрочем, на отдельных премиальных тарифах, включая DAZN Ultimate, трансляция может быть включена в стоимость подписки.
Ранее мы рассказывали, что Канело и Мбилли прошли взвешивание перед чемпионским боем под наблюдением Усика.