Хет-трик Лунделля и разгром в Калгари: результаты НХЛ

В ночь на 31 октября по киевскому времени состоялось три матча регулярного чемпионата НХЛ. Главными героями игрового дня стали Антон Лунделль, оформивший первый хет-трик в карьере, отличившийся дублем Джек Хьюз, а также Мэтт Коронато, набравший четыре очка.

Лунделль оформил первый хет-трик в карьере

"Флорида Пантерз" на собственной площадке победила "Виннипег Джетс" со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Антон Лунделль, впервые в своей карьере в НХЛ забросивший три шайбы за один матч.

Хозяева открыли счет в конце первого периода благодаря голу Сэма Райнхарта. Во второй двадцатиминутке Лунделль удвоил преимущество "Пантерз", однако Кайл Коннор реализовал большинство в формате 5 на 3 и сократил отставание гостей.

Впоследствии Сет Джонс также отличился голом у большинства, а в начале третьего периода Морган Беррон снова приблизил "Виннипег" к сопернику. Впрочем, концовка осталась за хозяевами. Лунделль сначала забросил четвертую шайбу "Флориды", а затем оформил хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота.

Победа стала для "Флориды" третьей подряд. "Виннипег" продолжил неудачную серию до восьми поражений подряд (0-6-2).

"Флорида Пантерз" - "Виннипег Джетс" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Грицюк и Хьюз оформили дубли

"Нью-Джерси Девилз" на выезде одолел "Вегас Голден Найтс". Арсений Грицюк и Джек Хьюз, забросившие по две шайбы.

Вратарь "Нью-Джерси" Коннор Хеллебак отразил 19 бросков и одержал вторую победу после перехода в команду. В составе "Вегаса" отличились Стоун и Барбашев, а Митч Марнер отдал две результативные передачи. Вратарь Адина Гилла завершил встречу с 27 сейвами.

Для "Нью-Джерси" эта победа стала пятой в последних шести матчах. "Вегас" проиграл четвертый из предыдущих пяти поединков.

"Вегас Голден Найтс" - "Нью-Джерси Девилз" - 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Коронато набрал четыре очка

В еще одном матче игрового дня "Калгари Флеймз" на домашнем льду уверенно победил "Сиэтл Кракен". Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Коронато, записавший в свой актив гол и три результативных передачи. Это его первый четырехочковый матч в карьере НХЛ.

Кроме Коронато, в составе победителей результативно сыграли Фараби (гол и две передачи), а также Фрост и Гридин (по голу и ассисту). Вратарь Дастин Вулф отразил 20 бросков.

"Калгари" одержал пятую победу в последних шести матчах и продлил домашнюю победную серию до пяти поединков.

"Калгари Флеймз" - "Сиэтл Кракен" - 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)