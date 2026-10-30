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Бокс 30 октября 2026 · 23:09

Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек

Инсайды из Эр-Рияда раскрыли неожиданные намерения украинского боксера
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек
Александр Усик (фото: Getty Images)

Александр Усик близок к изменению весовой категории ради громкого противостояния с американцем Давидом Бенавидесом. В команде украинца уже обозначили возможный сценарий завершающего этапа его карьеры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Ring Magazine Майка Коппинджера.

Возвращение в первый тяжелый вес

По информации издания, журналист Майк Коппинджер пообщался в Эр-Рияде с директором команды Усика Сергеем Лапиным. Во время разговора представитель украинского боксера рассказал о планах возвращения в первый тяжелый вес.

По данным talkSPORT, Усик может сначала побороться за вакантный титул IBF в крузервейте, а затем нацелиться на объединительный поединок с Давидом Бенавидесом. Такой сценарий позволил бы украинцу вновь претендовать на звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время пока речь идет о планах команды, а не об официально согласованном бое.

Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек

Что этот шаг даст Усику

Переход в крузервейт стал бы для украинца возвращением в дивизион, в котором он уже добился исторического успеха. В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

После этого украинец перешел в супертяжелый вес, где также собрал все главные чемпионские пояса. Теперь, по информации источников, он может попытаться повторить это достижение уже после возвращения в более легкую категорию.

Бенавидес, в свою очередь, является одним из ведущих боксеров крузервейта и обладателем чемпионских титулов WBA и WBO. Потенциальный бой Усика с американцем может состояться в 2027 году.

Ранее мы рассказали, как Усик увидел яркий перформанс Роналду в Саудовской Аравии.

Теги: Бокс Александр Усик
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