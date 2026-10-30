Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек

Александр Усик близок к изменению весовой категории ради громкого противостояния с американцем Давидом Бенавидесом. В команде украинца уже обозначили возможный сценарий завершающего этапа его карьеры.

Возвращение в первый тяжелый вес

По информации издания, журналист Майк Коппинджер пообщался в Эр-Рияде с директором команды Усика Сергеем Лапиным. Во время разговора представитель украинского боксера рассказал о планах возвращения в первый тяжелый вес.

По данным talkSPORT, Усик может сначала побороться за вакантный титул IBF в крузервейте, а затем нацелиться на объединительный поединок с Давидом Бенавидесом. Такой сценарий позволил бы украинцу вновь претендовать на звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время пока речь идет о планах команды, а не об официально согласованном бое.

Что этот шаг даст Усику

Переход в крузервейт стал бы для украинца возвращением в дивизион, в котором он уже добился исторического успеха. В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

После этого украинец перешел в супертяжелый вес, где также собрал все главные чемпионские пояса. Теперь, по информации источников, он может попытаться повторить это достижение уже после возвращения в более легкую категорию.

Бенавидес, в свою очередь, является одним из ведущих боксеров крузервейта и обладателем чемпионских титулов WBA и WBO. Потенциальный бой Усика с американцем может состояться в 2027 году.