Усик возвращается в крузервейт ради боя с Бенавидесом: Лапин анонсировал громкий камбек

Александр Усик близок к изменению весовой категории ради громкого противостояния с американцем Давидом Бенавидесом. В команде украинца уже обозначили возможный сценарий завершающего этапа его карьеры.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Ring Magazine Майка Коппинджера.
По информации издания, журналист Майк Коппинджер пообщался в Эр-Рияде с директором команды Усика Сергеем Лапиным. Во время разговора представитель украинского боксера рассказал о планах возвращения в первый тяжелый вес.
По данным talkSPORT, Усик может сначала побороться за вакантный титул IBF в крузервейте, а затем нацелиться на объединительный поединок с Давидом Бенавидесом. Такой сценарий позволил бы украинцу вновь претендовать на звание абсолютного чемпиона мира.
В то же время пока речь идет о планах команды, а не об официально согласованном бое.
Переход в крузервейт стал бы для украинца возвращением в дивизион, в котором он уже добился исторического успеха. В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.
После этого украинец перешел в супертяжелый вес, где также собрал все главные чемпионские пояса. Теперь, по информации источников, он может попытаться повторить это достижение уже после возвращения в более легкую категорию.
Бенавидес, в свою очередь, является одним из ведущих боксеров крузервейта и обладателем чемпионских титулов WBA и WBO. Потенциальный бой Усика с американцем может состояться в 2027 году.
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