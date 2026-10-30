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Бокс 30 октября 2026 · 21:44

Под наблюдением Усика: Канело и Мбилли прошли взвешивание перед чемпионским боем (видео)

Французский чемпион минимально перевесил мексиканскую звезду в преддверии поединка в Эр-Рияде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Под наблюдением Усика: Канело и Мбилли прошли взвешивание перед чемпионским боем (видео)
Сауль "Канело" Альварес и Кристиан Мбилли (фото: DAZN Boxing)

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли и бывший абсолютный чемпион мира Сауль "Канело" Альварес прошли официальное взвешивание перед очным поединком. Оба боксера уложились в лимит дивизиона, а разница между их показателями оказалась минимальной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на DAZN Boxing.

Как прошла официальная процедура

Во время официальной процедуры взвешивания оба боксера успешно уложились в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг). Действующий обладатель пояса WBC Кристиан Мбилли оказался несколько тяжелее своего легендарного оппонента:

  • Кристиан Мбилли – 76,11 кг
  • Сауль "Канело" Альварес – 76,02 кг

Среди почетных гостей дуэли взглядов и церемонии взвешивания присутствовали абсолютный чемпион мира Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин.

Сам титульный поединок состоится 31 октября в Эр-Рияде.

Путь соперников к бою

Для 36-летнего Альвареса этот бой станет возможностью вернуть себе чемпионские позиции после поражения от Теренса Кроуфорда единогласным решением судей в сентябре 2025 года в Лас-Вегасе. В то же время 31-летний Мбилли в рамках того же боксерского вечера завершил вничью свой 10-раундовый поединок против Лестера Мартинеса.

В начале 2026 года Мбилли получил полноценный титул чемпиона мира по версии WBC после того, как Кроуфорда лишили пояса из-за неуплаты обязательного взноса.

Предстоящий бой против "Канело" станет для француза первой защитой полноценного титула и самым серьезным испытанием в карьере.

Ранее мы рассказывали, что Канело засветился рядом с логотипом житомирского "Полесья" во время подготовки к титульному поединку.

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