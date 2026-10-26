Звезда мирового бокса засветил лого "Полесья" во время тренировки, и это не Усик (фото)

Звездный боксер Сауль Альварес показал кадры подготовки к следующему поединку, на которых заметили эмблему житомирского "Полесья". Канело тренируется на базе Александра Усика в Испании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию Сауля Альвареса в Instagram .

Почему на тренировках Альвареса появилось "Полесье"

Мексиканский боксер Сауль Альварес продолжает подготовку к титульному поединку против Кристиана Мбилли. На одном из кадров Канело сидит на краю боксерского ринга, борт которого украшает большая эмблема житомирского "Полесья".

На других фотографиях мексиканец отрабатывает удары на боксерской груше и тренируется в зале. Публикацию Канело сопровождал короткой подписью: "Сделаю все необходимое!".

При чем здесь Александр Усик

Появление символики украинского клуба связано с местом подготовки боксера. Альварес проводит тренировочный лагерь в испанской Гандии на базе Александра Усика. Украинский чемпион с марта 2026 года занимает должность первого вице-президента "Полесье".

В сентябре Усик и Альварес уже провели совместную тренировку, во время которой работали над физической подготовкой. Позже мексиканец рассказал, что украинский боксер и его команда помогают ему овладевать новыми методиками тренировок.

Когда следующий бой Канело

Следующий поединок Альвареса запланирован на 31 октября в Эр-Рияде. Его соперником станет Кристиан Мбилли – чемпион WBC во втором среднем весе.

Для мексиканца это сражение станет первым после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025-го года.