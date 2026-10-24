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Бокс 24 октября 2026 · 11:20

Подготовка в разгаре: украинский тяжеловес показал тренировку перед возвращением в ринг

Сиренко еще не знает имени соперника, но имеет несколько возможных вариантов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Подготовка в разгаре: украинский тяжеловес показал тренировку перед возвращением в ринг
Сиренко до сих пор не знает имени соперника (Фото: vladsirenkoboxing, Instagram)

Украинский боксер сверхтяжелого веса Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) продолжает подготовку к следующему поединку. Как сообщают в его команде, выход украинца на ринг запланирован на декабрь.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию Сиренко в Instagram.

Подготовка к неизвестному

Владислав Сиренко продолжает тренировочный процесс до следующего поединка. Имя будущего соперника украинцу пока не сообщили, однако пока рассматривают несколько возможных кандидатур.

Ожидается, что 29-летний боксер вернется на ринг в декабре 2026 года. Сегодня Сиренко выступает под эгидой промоутерской компании Zuffa Boxing.

Сиренко в последний раз сражался с Отто Валлином

Свой предыдущий поединок украинец провел в июле, когда встретился со шведом Отто Валлином. Сиренко одержал победу нокаутом в десятом раунде.

Этот бой стал для Владислава первым с июля 2025 года. Тогда он уступил британцу Соломону Дакресу решение судей в поединке, состоявшемся в андеркарде противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик готовит два "последних танца" на 2027-й год.

Теги: Бокс
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