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Бокс 24 жовтня 2026 · 11:20

Підготовка в розпалі: український важковаговик показав тренування перед поверненням у ринг

Сіренко ще не знає імені суперника, але має кілька можливих варіантів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Підготовка в розпалі: український важковаговик показав тренування перед поверненням у ринг
Сіренко досі не знає ім'я суперника (Фото: vladsirenkoboxing, Instagram)

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) продовжує підготовку до наступного поєдинку. Як повідомляють в його команді, вихід українця на ринг запланований на грудень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на публікацію Сіренка в Instagram.

Підготовка до невідомого

Владислав Сіренко продовжує тренувальний процес перед наступним поєдинком. Ім’я майбутнього суперника українцю поки не повідомили, однак наразі розглядають кілька можливих кандидатур.

Очікується, що 29-річний боксер повернеться на ринг у грудні 2026-го року. Нині Сіренко виступає під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Сіренко востаннє бився з Отто Валліном

Свій попередній поєдинок українець провів у липні, коли зустрівся зі шведом Отто Валліном. Сіренко здобув перемогу нокаутом у десятому раунді.

Цей бій став для Владислава першим із липня 2025-го року. Тоді він поступився британцю Соломону Дакресу рішенням суддів у поєдинку, що відбувся в андеркарді протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик готує два "останні танці" на 2027-й рік.

Теги: Бокс
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