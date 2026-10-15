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Бокс 15 жовтня 2026 · 21:24

Усик готує два "останні танці": стали відомі плани українця на 2027 рік

Серед суперників – Тайсон Ф'юрі та зірка американського боксу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Усик готує два "останні танці": стали відомі плани українця на 2027 рік
Олександр Усик (фото: instagram.com)
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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик планує провести два грандіозні поєдинки у 2027 році.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Ring Magazine Майка Коппінджера.

"Трилогія" із Ф'юрі та виклик Бенавідеса

За інформацією авторитетного журналіста, 39-річний український чемпіон шукає лише найгучніші виклики у світовому боксі.

Серед найбільш реальних опцій для Усика розглядають третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі, якщо той переможе Ентоні Джошуа у грудні в Кардіффі. Крім того, пріоритетним варіантом є бій проти непереможеного американця Давіда Бенавідеса, який планує піднятися у хевівейт.

Водночас попередній потенційний варіант із проведенням "останнього танцю" проти Діонтея Вайлдера в березні 2027 року опинився під загрозою. Переговори між сторонами зайшли у глухий кут через фінансові розбіжності та узгодження умов контракту.

Вільне полювання після відмови від титулів

Наприкінці червня Олександр Усик добровільно звільнив свої пояси за версіями IBF, WBC та WBA, заявивши, що після другого статусу абсолюта більше не має потреби утримувати всі титули. Водночас українець запевнив уболівальників, що не завершує спортивну кар'єру і шукає виключно "великі бої".

Останній на даний момент поєдинок Усик провів у травні в Єгипті, де біля пірамід у Гізі переміг технічним нокаутом в 11-му раунді відомого кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше Кабаєл розповів, чому так і не отримав бій з Усиком.

Теги: Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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