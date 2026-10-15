Усик готовит два "последних танца": стали известны планы украинца на 2027 год

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик планирует провести два грандиозных поединка в 2027 году.

"Трилогия" с Фьюри и вызов Бенавидеса

По информации авторитетного журналиста, 39-летний украинский чемпион ищет только самые громкие вызовы в мировом боксе.

Среди наиболее реальных вариантов для Усика рассматривают третий поединок против британца Тайсона Фьюри, если тот победит Энтони Джошуа в декабре в Кардиффе. Кроме того, приоритетным вариантом является бой против непобежденного американца Давида Бенавидеса, который планирует подняться в супертяжелый вес.

В то же время предыдущий потенциальный вариант с проведением "последнего танца" против Деонтея Уайлдера в марте 2027 года оказался под угрозой. Переговоры между сторонами зашли в тупик из-за финансовых разногласий и согласования условий контракта.

There’s a good reason Oleksandr Usyk vacated his four heavyweight titles, and that’s because he is big-game hunting as he enters his age-41 campaign. A trilogy with Tyson Fury (if he beats AJ) and David Benavidez are seen as viable options for the @ringmagazine heavyweight champ. pic.twitter.com/Mt1Zb6JQGr — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 15, 2026

Свободная охота после отказа от титулов

В конце июня Александр Усик добровольно освободил свои пояса по версиям IBF, WBC и WBA, заявив, что после второго завоевания статуса абсолютного чемпиона больше не нуждается в удержании всех титулов. При этом украинец заверил болельщиков, что не завершает спортивную карьеру и ищет исключительно "большие бои".

Последний на данный момент поединок Усик провел в мае в Египте, где возле пирамид в Гизе победил техническим нокаутом в 11-м раунде известного кикбоксера Рико Верховена.