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Бокс 10 октября 2026 · 19:01

"Я сделал все возможное": Кабаел рассказал, почему так и не получил бой с Усиком

Немецкий супертяж признался, что неоднократно пытался договориться о поединке с украинским чемпионом, но его усилия не принесли результата.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Я сделал все возможное": Кабаел рассказал, почему так и не получил бой с Усиком
Кабаел с Усиком (фото: instagram.com/agitkabayel)
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Немецкий боксер Агит Кабаел рассказал о своих попытках добиться поединка с Александром Усиком. По словам обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе, он неоднократно бросал вызов украинцу, однако желанного боя так и не получил.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на The Ring.

Как Кабаел пытался договориться о бое

В интервью The Ring немецкий супертяж отметил, что активно привлекал внимание Усика через социальные сети и лично обращался к нему с предложением провести поединок.

"Я делал все, что мог. Я публиковал столько хороших видео в инстаграмме, я вызвал его на бой", – рассказал Кабаел.

По словам боксера, он даже отправился в Египет, где после одного из поединков лично поднял вопрос возможного противостояния с украинцем.

"Я уехал в Египет и после поединка спросил: "Почему бы не дать мне возможность подраться с тобой?", – вспомнил немец.

На чем Кабаел сосредоточится дальше

Несмотря на многие попытки привлечь внимание украинского чемпиона, организовать встречу на ринге так и не удалось.

Кабаел признал, что сделал все возможное для проведения поединка, поэтому решил сосредоточиться на собственной карьере.

"Думаю, я сделал все, что было в моих силах, но это сражение не состоялось. Поэтому я сосредотачиваюсь только на себе и посмотрю, что будет дальше", - подытожил боксер.

Ранее сообщалось, что Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана.

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