"Я сделал все возможное": Кабаел рассказал, почему так и не получил бой с Усиком

Немецкий боксер Агит Кабаел рассказал о своих попытках добиться поединка с Александром Усиком. По словам обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе, он неоднократно бросал вызов украинцу, однако желанного боя так и не получил.

Как Кабаел пытался договориться о бое

В интервью The Ring немецкий супертяж отметил, что активно привлекал внимание Усика через социальные сети и лично обращался к нему с предложением провести поединок.

"Я делал все, что мог. Я публиковал столько хороших видео в инстаграмме, я вызвал его на бой", – рассказал Кабаел.

По словам боксера, он даже отправился в Египет, где после одного из поединков лично поднял вопрос возможного противостояния с украинцем.

"Я уехал в Египет и после поединка спросил: "Почему бы не дать мне возможность подраться с тобой?", – вспомнил немец.

На чем Кабаел сосредоточится дальше

Несмотря на многие попытки привлечь внимание украинского чемпиона, организовать встречу на ринге так и не удалось.

Кабаел признал, что сделал все возможное для проведения поединка, поэтому решил сосредоточиться на собственной карьере.

"Думаю, я сделал все, что было в моих силах, но это сражение не состоялось. Поэтому я сосредотачиваюсь только на себе и посмотрю, что будет дальше", - подытожил боксер.