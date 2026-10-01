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Бокс 01 октября 2026 · 18:20

Официально: Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана

Бой состоится в конце осени в Германии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Официально: Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана
Агит Кабаел (фото: instagram.com/agitkabayel)
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Чемпион мира WBC в сверхтяжелом весе Агит Кабаел получил соперника для первой защиты титула. Немецкий боксер проведет поединок против непобежденного Нельсона Хисы из Албании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Queensberry Promotions.

Когда и где состоится бой

Поединок между чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Агитом Кабаэлом (27-0, 19 КО) и албанцем Нельсоном Хиссой (25-0, 23 КО) состоится 28 ноября в немецком Дюссельдорфе на арене "Merkur Spiel-Arena". Трансляция будет доступна на платформе DAZN.

Для Кабаэла это будет первая защита чемпионского пояса WBC. Немец стал полноценным обладателем титула после того, как Александр Усик добровольно отказался от чемпионских поясов.

Анонсу поединка предшествовала немалая интрига: ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявлял об отказе Хисы принять бой. Однако боксер опроверг эти слова и заявил, что готов раскрыть детали подписанного контракта. После чего сам Кабаел подтвердил готовность выйти в ринг.

Свой последний бой Кабаел провел в январе. Он досрочно победил поляка Дамиана Книбу, остановив соперника в третьем раунде.

Официально: Кабаел проведет первую защиту титула WBC против 42-летнего ветерана

Что известно о Хисе

42-летний Нельсон Хиса остается непобежденным на профессиональном ринге. Албанец провел 25 боев и одержал 25 побед, 23 из которых завершили досрочно. Хиса начал профессиональную карьеру только в 2022 году. В настоящее время албанец владеет поясом WBO Global в тяжелом весе.

В 2026 году Хиса провел всего один поединок. В августе он встретился с норвежцем Томасом Нармо и победил соперника техническим нокаутом во втором раунде.

Бой с Кабаэлом станет для Хисы первым поединком за титул чемпиона мира.

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Теги: Бокс
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