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Бокс 30 сентября 2026 · 22:37

Фьюри и Джошуа впервые сошлись в битве взглядов перед грандиозным сражением (видео)

Британцы провели более минуты в напряженной дуэли, но завершили ее с улыбками
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фьюри и Джошуа впервые сошлись в битве взглядов перед грандиозным сражением (видео)
Фьюри и Джошуа провели битву взглядов (фото: instagram.com/netflix)
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Экс-чемпионы мира Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа впервые сошлись лицом к лицу перед поединком. Британцы провели традиционную битву взглядов после пресс-конференции в Лондоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Дружеский разговор и длинная дуэль

После официального анонса предстоящего противостояния соперники встретились на пресс-конференции в Лондоне, которая проходила в удивительно мирной и доброжелательной атмосфере.

В частности, Фьюри публично отметил огромный вклад Джошуа в британский бокс и его чемпионское прошлое. В свою очередь, Джошуа вспомнил свой исторический триумф на "Уэмбли" против Владимира Кличко и отметил важность возвращения чемпионских титулов в Британию.

Впоследствии боксеры сошлись в традиционной битве взглядов, которая длилась более минуты. Оба спортсмена находились в отличном настроении, а завершали дуэль уже с улыбками, причем Джошуа в шутливой манере чуть не начал щекотать соперника.

Также на мероприятии показали чемпионский пояс, за который будут бороться атлеты.

Когда состоится бой

Однако дружеские шутки не отменяют серьезности намерений. Тайсон Фьюри уже пообещал устроить жесткую рубку и нокаутировать оппонента.

"Я выйду и снесу его. Я не собираюсь убегать – я выйду рубиться. Я поймаю его, и на этом для него все будет кончено", – пообещал "Цыганский король".

Долгожданный бой между британскими звездами состоится 11 декабря в валлийском Кардиффе. Победитель этого поединка вернет себе звание чемпиона мира в хэвивейте, поскольку на кону будет стоять престижный титул "суперчемпиона" по версии WBA.

Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри набросился с оскорблениями на Эдди Хирна и Энтони Джошуа.

Теги: Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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