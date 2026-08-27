После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе

Михаил Метревели в авторской колонке для Sport RBC.UA объясняет, почему современному футболу недостаточно простого наличия VAR, как проблема непоследовательности судейских решений рождает скандалы и почему следующей революцией в арбитраже должна стать стандартизация оценки одинаковых эпизодов.

Главная проблема современного судейства

Первые туры нового сезона украинской Премьер-лиги уже дали достаточно поводов для громких дискуссий вокруг судейства. Были обвинения в помощи одним клубам, претензии других, споры вокруг VAR и разные экспертные оценки.

Но я бы не спешил заключить, что главной проблемой украинского футбола снова стали грубые ошибки арбитров. Напротив. Если профессионально разобрать наиболее резонансные эпизоды старта чемпионата, мы увидим более сложную картину. И она подводит к проблеме, давно вышедшей за пределы Украины.

Футбол еще не научился гарантировать одинаковые решения в одинаковых или максимально схожих игровых ситуациях.

Биловар: решение можно защитить. Но что будет в следующий раз?

Один из первых громких эпизодов сезона произошел в матче "Верес" - "Динамо". Нарушение правил Биловара многие восприняли как очевидный DOGSO и требовали изъятия защитника "Динамо". Арбитр показал желтую карточку. Сразу появились разговоры о помощи киевскому клубу.

Но действительно ли решение арбитра было столь очевидно неправильным? RefScore оценил этот эпизод как 55% в пользу желтой карты и 45% красной. То есть, мы считаем решение арбитра оправданным, хотя признаем эпизод сложным и близким. Позицию по желтой карточке поддержал и куратор украинского судейства Никола Риццоли.

И здесь возникает гораздо более важный вопрос. Что произойдет, если через несколько туров практически идентичный эпизод состоится уже с футболистом "Шахтера", "Полесья", "Кривбасса" или любой другой команды – и арбитр покажет красную? Клуб абсолютно логично спросит: почему Биловара не изъяли, а нашего футболиста изымают? И ответить на это будет гораздо сложнее.

Проблема DOGSO существует далеко за пределами Украины

Можно найти международные примеры, только подчеркивающие сложность этой проблемы. В матче английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Челси" Тосин АдараБиойо нарушил правила против Диоги Жоты вдали от ворот. Арбитр показал желтую карточку. Решение не было изменено после проверки VAR, а затем получило поддержку в Англии.

Фол в матче "Ливерпуль" – "Челси" (фото: скриншот по обзору матча)

Но есть и другие примеры. В чемпионате Чехии эпизод с потенциальным DOGSO произошел примерно в 60 метрах от ворот — фактически еще на половине поля обороняющейся команды. Сначала арбитр показал желтую карточку, но после вмешательства VAR решение было изменено на красную.

Одни правила игры. Один критерий DOGSO. А решения – разные. Это значит, что мы уже не говорим о проблеме конкретного украинского арбитра. Мы говорим о проблеме современного футбола.

Назарина: где кончается решение арбитра и начинается VAR?

Еще один показательный эпизод произошел в штрафной "Шахтера". Егор Назарина агрессивно атаковал соперника в борьбе за мяч. Пенальти не было назначено, VAR не вмешался. RefScore оценил эпизод 55% в пользу пенальти. Никола Риццоли также считает, что в этом эпизоде должен быть назначен пенальти.

То есть по поводу самого нарушения наши позиции совпадают. А вот по VAR возникает принципиальный вопрос. Риццоли считает, что VAR должен был вмешаться. Для RefScore соотношение 55/45 свидетельствует об очень тонкой границе интерпретации, а значит, дискуссия: было ли первоначальное решение настолько очевидно неправильным, чтобы требовать вмешательства VAR?

И это уже второй уровень проблемы. Сначала мы должны установить единый стандарт оценки самого эпизода. А затем – единый стандарт того, когда VAR имеет право и когда он обязан вмешиваться.

Футболу нужна не безошибочность. Ему нужна последовательность

Арбитры ошибались сто лет назад, ошибаются сегодня и будут ошибаться через сто лет. Полностью убрать человеческий фактор по футболу невозможно. Да и, по-моему, не нужно. Но есть огромное различие между ошибкой и отсутствием последовательности. Футболист должен понимать, за какое действие его уберут. Тренер должен понимать, какой контакт в штрафной будет квалифицирован как пенальти.

Клуб должен понимать, что одинаковые критерии применяются к "Динамо", "Шахтеру", "Полесью", "Вересу" или любой другой команде. Именно отсутствие такой уверенности рождает наибольшее количество судейских скандалов.

VAR решил одну проблему, но не решил главную

Появление VAR стало революцией. Раньше арбитр видел эпизод один раз, с одного ракурса и в течение доли секунды. Сегодня можно просмотреть его из пяти, десяти или пятнадцати камер. Остановить кадр. Увеличить изображение. Посмотреть повтор в разной скорости. Мы гораздо лучше видим что произошло.

Но остается другой вопрос: с чем мы сравниваем то, что произошло? VAR дал футболу технологию пересмотра эпизода. Но практически не разрешил проблему последовательности его интерпретации.

Следующий шаг: VAR должен научиться не только просматривать, но и сравнивать

Именно здесь, на мой взгляд, должна произойти следующая технологическая революция в футбольном судействе. VAR научил футбол просматривать эпизод. Следующий шаг – научить VAR сравнивать эпизоды. Современные технологии уже позволяют создать международную базу судейских прецедентов и автоматически находить максимально схожие игровые ситуации.

Возьмем DOGSO. Система может учитывать расстояние до ворот, направление атаки, вероятность контроля мяча, расположение других защитников, скорость футболистов и другие параметры. И через несколько секунд находить наиболее похожие эпизоды из ведущих чемпионатов и международных турниров. Какие решения там принимали арбитры? Вмешивался ли VAR? Какова была окончательная квалификация? Получило ли решение положительную или отрицательную оценку судейских органов?

То же можно делать с пенальти, игрой рукой, SPA, reckless challenges, серьёзный foul play и другими сложными ситуациями.

Искусственный интеллект не должен заменить арбитра

Здесь принципиально важно не перейти границу. Я не предлагаю отдать решение машине. Футбол – слишком сложная игра, чтобы превратить судейство в математическую формулу. Контекст, дух игры, интенсивность, характер единоборства – все это остается важным. Окончательное решение должен принимать арбитр.

Но технология может дать ему то, чего сегодня фактически нет – мгновенный доступ к практике применения Правил в максимально схожих ситуациях. Не искусственный интеллект вместо арбитра. А искусственный интеллект как инструмент, помогающий арбитру быть последовательным.

Это уже вопрос к IFAB, FIFA и UEFA. Такая система не имеет смысла создавать отдельно для Украины, Англии, Чехии или Италии. Футбол имеет глобальные правила игры. Следовательно, в идеале он должен обладать и глобальным стандартом их применения. Если практически одинаковый DOGSO происходит в Киеве, Праге, Лондоне или Мадриде, то базовый подход к его оценке не должен кардинально меняться в зависимости от страны.

Именно IFAB вместе с FIFA и UEFA могли бы сформировать международную базу эталонных эпизодов, единую методологию классификации и технологический механизм сравнения. Это может стать следующим этапом развития VAR.

Качественное судейство – это еще и экономика футбола

Иногда можно услышать мнение: судейские скандалы – это тоже часть футбола. Они создают эмоции, дискуссии, привлекают внимание. Но действительно ли чемпионат становится дороже того, что клубы еженедельно спорят об арбитрах? Посмотрим на наиболее коммерчески успешные европейские лиги. Разве их привлекательность базируется на судейских скандалах? Вовсе нет.

Для клубов, инвесторов, телевидения, спонсоров и болельщиков гораздо важнее доверять результату соревнования. Поэтому качественное и, главное, последовательное судейство – это не только спортивный вопрос. Это часть стоимости футбольного продукта. Чем выше уровень доверия к соревнованию, тем сильнее сам чемпионат как продукт.

Следующая революция – это стандартизация

Первые туры УПЛ еще раз показали: самый резонансный эпизод далеко не всегда означает очевидную грубую ошибку арбитра. Мы можем дискутировать о 55 на 45. Можем по-разному оценивать предел DOGSO. Можем соглашаться по поводу пенальти, но спорить, имел ли право VAR вмешаться. Именно поэтому главной целью современного судейства должно быть не недостижимое абсолютное безошибочность.

Главной целью должно стать последовательность. Мы никогда полностью не лишим футбол субъективности. И, может быть, этого и не нужно делать. Но современные технологии уже позволяют значительно сузить пространство, в котором два практически одинаковых эпизода завершаются противоположными решениями.

Футболу не нужен никогда не ошибающийся арбитр – такого арбитра не существует. Футболу нужна система, в которой одинаковые эпизоды максимально часто завершаются одинаковыми решениями. VAR был первой технологической революцией в современном судействе.

Следующая революция – не еще одна камера VAR. Следующая революция – стандартизация решений.