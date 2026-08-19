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Футбол 19 августа 2026 · 16:24

Ребров сам создал лишний повод для критики

Вице-президент УАФ сыграл в падел с россиянином и вызвал только один, но важный вопрос
Артем Кравец Артем Кравец Украинский футболист
Ребров сам создал лишний повод для критики
Сергей Ребров (фото: УАФ)

Бывший футболист киевского "Динамо", немецкого "Штутгарта" и национальной сборной Украины Артем Кравец на своем YouTube-канале Artem Kravets поделился соображениями по поводу ситуации вокруг эксглавного тренера сборной Украины и вице-президента УАФ Сергея Реброва.

На этой неделе появилось видео, на котором Ребров играет в падел с бывшим российским футболистом Василием Березуцким.

Честно говоря, для меня это не было новостью. Я знал это и раньше. Даже не уверен, что это свежее видео, хотя это вообще не играет особой роли. Я читал достаточно много комментариев по этому поводу и реакции были разными. Кто-то говорил о том, что Березуцкий выразил свою позицию в начале полномасштабного вторжения россиян. Потом переехал жить в Европу, у него там какие-нибудь проблемы и так далее.

Но! Он недавно тренировал команду "Урал". Выходит, что уже никаких проблем уже нет. Что этот человек адаптировался к текущей ситуации, нашел общий язык с этим гитлеровским режимом (иначе назвать его не могу).

Вы знаете, я тоже люблю играть в падл. Есть один вопрос: а почему не найти другого партнера для игры в падаль? Неужели в Испании или в том месте, где вы находитесь, нельзя найти людей, играющих в падаль на вашем уровне?

Если брать профессиональные качества Сергея Станиславовича, то я с огромным уважением к нему отношусь и считаю его одним из лучших тренеров в истории украинского футбола эпохи Независимости. Но почему? Зачем создавать лишний повод для подобных разговоров?

Ну это же легенда украинского футбола. После Андрея Шевченко это второй самый лучший форвард в нашей истории. Я не понимаю, зачем это было делать.

Вы – вице-президент Украинской Ассоциации футбола. Вы недавно были главным тренером сборной. Мы все понимаем, что Украина находится в состоянии войны, для всех это однозначно. Один вопрос: зачем? Я тоже играю в падаль и у меня нет рашистов в моей команде.

Опубликовано с согласия автора.

Теги: Сергей Ребров Футбол
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