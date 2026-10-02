Полный провал Мальдеры: сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций

В третьем туре Дивизиона В Лиги наций-2026/2027 сошлись лидеры группы 2 – сборные Украины и Северной Ирландии. Команды, на счету которых было по 4 зачетных балла, встретились в словацкой Трнаве. Поединок был номинально домашним для "сине-желтых".

О том, как прошло и чем завершилось противостояние – рассказывает Sport RBC.UA.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 2. 3-й тур

Украина – Северная Ирландия – 0:3

Голы: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Украина: Ризнык – Матвиенко, Сарапий, Забарный, Бондарь (Сикан, 62) – Судаков (Назаренко, 68), Бражко (Назарина, 56), Очеретько, Цыганков – Яремчук (Пономаренко, 62), Ярмоленко (Зубков, 62).

Изменения в составе и возвращение Ярмоленко

Наставник "сине-желтых" Андреа Мальдера вновь кардинально изменил стартовый состав, сделав девять перестановок по сравнению с предыдущим матчем против Грузии.

Место в воротах снова получил Дмитрий Ризнык. Особое внимание привлек выход 36-летнего Андрея Ярмоленко. В том числе и потому, что на счету капитана "сине-желтых" 47 голов за национальную команду - всего на один меньше, чем у рекордсмена сборной Андрея Шевченко.

Первый тайм: соперник дважды наказал Украину

Команды начали матч без длительной разведки. Уже на третьей минуте Северная Ирландия создала первую опасность у ворот Ризныка, а затем украинцы ответили своими атаками.

Счет был открыт на 9-й минуте. После подачи с углового в штрафной возникла суматоха, в которой лучше всех сориентировался Киран Браун. Защитник пробил практически с линии ворот, а попытка Ильи Забарного вынести мяч не помогла. Гол проверили с помощью ВАР, после чего взятие ворот было подтверждено - 0:1.

На 13-й минуте Украина могла быстро отыграться, однако Георгий Судаков не смог переиграть Пирса Чарльза.

Впрочем, гости продемонстрировали высокую эффективность и забили во второй раз. На 22-й минуте быстрая контратака завершилась передачей Киран Моррисона с правого фланга, после которой Айзек Прайс головой пробил мимо Ризныка - 0:2.

После второго пропущенного гола "сине-желтые" пытались перехватить инициативу. Украина больше владела мячом, комбинировала у штрафной площадки соперника и регулярно получала возможности для ударов. Однако защита Северной Ирландии блокировала большинство попыток украинцев. Лучшим моментом Украины в первом тайме можно назвать дальний удар Сарапия на 26-й минуте, с которым Чарльз справился в прыжке.

Северная Ирландия при этом не отказывалась от контратак. В концовке тайма гости еще несколько раз пытались обострить игру, но до третьего гола дело не дошло.

На перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу Северной Ирландии.

Фатальная ошибка Ризныка и разгром

После неутешительных итогов первой половины встречи тренерский штаб украинцев пытался освежить игру с помощью замен, выпустив на поле Матвея Пономаренко, Александра Зубкова, Данила Сикана, Егора Назарину и Александра Назаренко.

Пономаренко действительно заметно оживил атакующие действия украинцев и даже был близок к успеху, когда после его удара с левой ноги мяч попал в каркас ворот. Активностью пытались отметиться Николай Матвиенко и Георгий Судаков, однако реализовать свои моменты "сине-желтым" не удавалось.

Вместо этого североирландцы воспользовались очередной ошибкой украинской команды на 61-й минуте, когда голкипер Дмитрий Ризнык пропустил очень курьезный гол: после скидки головой от Брауна мяч проскочил между ног украинского вратаря и закатился в сетку ворот.

Все попытки сборной Украины переломить ход игры или хотя бы размочить счет успеха не принесли, а матч завершился разгромным поражением.