Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича

Беринчик – Ноукс: возраст берет свое

Как бы мы ни пытались убедить себя в том, что еще есть порох в пороховницах, эта пауза в полтора года могла бы пойти на пользу, что он залечит травмы и классно подготовился и что этот кемп в 5 месяцев принесет свой результат… Но возраст есть возраст.

Соперник помоложе и сильнее. Я так же не считаю его суперинтеллектуальным боксером (Сэма Ноукса), но как я и сказал в эфире, он не глуп как минимум. Ноукс не делал глупых вещей, был достаточно дисциплинирован, играл на своих сильных сторонах.

К сожалению, у Дениса Беринчика, как выяснилось в этом поединке, с сильных сторон мало что осталось. Да, продолжали работать ноги, но кроме них не было ничего. Благодаря этому компоненту ему удавалось уходить от соперника.

Он смог создать Сему Ноуксу только одну проблему: бритнец не мог его догнать, зажать и добить. К сожалению, мы не увидели от Беринчика попытку победить в этом бою. И какие-то единичные взрывы, всплески активности в последних раундах может немного заставили улыбнуться, может, немного порадовали. Но если бы чуть раньше Беринчик начал это делать…

Хотя, может, это просто самообман. Соперник помоложе, физически мощнее. С не каким-то невероятным, но с четким гейм-планом, который он способен выполнить. А у Беринчика слишком много накопившихся проблем было, поэтому все это не сработало.

Поэтому Беринчику, наверное, стоит поблагодарить за боксерскую карьеру. Он ведь сам сказал, что если проиграет, то может попробовать себя в каком-то другом виде единоборств. Это яркий человек для нашего спорта. Я уверен, что он продлит свою социальную жизнь и если он выберет себе какой-то другой вид единоборств, кроме бокса, это будет классно.

Он умеет зажигать, умеет обращать на себя внимание. Уверен, если он завершит профессиональную карьеру в боксе, то не потеряется. Это большой плюс.

Хргович – Итаума: в боксе есть место для чуда

На самом деле, я признался в эфире, что надоели эти фразы, что "нельзя гоняться за нокаутом, потому что нокаут может прийти в другую сторону". Или нужно постепенно повышать уровень оппозиции. Что нужно даже против соперников, с которыми ты можешь финишировать раньше, пытаться пройти побольше раундов, узнать, где твои лимиты. А что произойдет, если ты пропустишь? А если зайдешь во вторую половину поединка. Это все те темы, которые проговорены миллионы раз в профессиональном боксе.

Но бой Итаумы с Хрговичем четко подтвердил: это не стереотип, а уроки, которые история бокса сформировала и выкристаллизовала. Конечно, если ты их не придерживаешься, то ты можешь добиться успеха. Но когда все сходится в одной точке, ты понижаешь свои шансы.

Но при всех просчетах Итаумы и его команды, несмотря на чрезмерную веру в себя, то, что сделал Хргович – это аномально. Он сказал, что его поддерживал Святой Дух в подготовке к поединку, когда он формировал команду и на самом ринге. И действительно, рационально объяснить происходящее наверняка нельзя.

Признаюсь: меня поразил Хргович в течение медиа-недели. То, что он вывел Итауму на эмоции и заставил толкнуть себя после face-off, это уже был определенный тревожный колокольчик, что Итауму спровоцировали. Мы видели, что он был заряжен в первые два раунда. Он много сил и энергии потратил там.

Ну и настоящий криптонит для Итаумы – невероятная челюсть Хрговича. То, сколько он выдержал, как он выдержал, невозможно натренировать или повторить. Это либо дано, либо не дано. Классный кемп, он помогает, и он не мог быть плохим, если ты работаешь с Абелем Санчесом. Но Хргович получил этот шанс и эта его суперспособность, которую не натренируешь, с ней просто надо родиться. Она стала решающим фактором.

Трудно полагаться на крепкую челюсть, а у них было словесное противостояние с Итаумой, когда они спорили, насколько важна крепкая челюсть. И у Хрговича она оказалась бронебойной. Она позволила ему дожить до тех раундов, где Итаума просто выдохся. И там Хргович поймал свою удачу за хвост.

Признаюсь: я за него очень рад. Потому что Хргович говорил, что он был парнем, которому никто и никогда не давал подачек, нужно было все выгрызать самостоятельно. Это те истории, за которые мы любим бокс. Когда здравый смысл отходит куда-то в сторону, когда для суперзвезды вроде бы все готово, нужно просто прийти и взять. Но находится тот, кто становится поперек горла. И в итоге сам становится победителем и автором грандиозной сенсации.

Это было классно и это тот бой, который может войти в историю бокса. Он станет уроком для многих молодых боксеров, и наоборот станет вдохновением для таких, как Хргович. Которые в 34 года получают свой первый титульный шанс и пользуются им.