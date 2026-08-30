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Бокс 30 августа 2026 · 00:28

Беринчик потерпел поражение от Ноукса в Лондоне

На кону был титул WBO International
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Беринчик потерпел поражение от Ноукса в Лондоне
Сэм Ноукс и Денис Беринчик (фото: Queensberry Promotions)
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Украинский боксер Денис Беринчик потерпел поражение в поединке против Сэма Ноукса за титул WBO International в легком весе. Британец выиграл единогласное решение судей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Беринчик – Ноукс: ход боя

Первые раунды остались за британцем. Если в первых двух раундах Беринчик еще мог навязывать борьбу, то в третьем раунде Ноукс начал наращивать обороты и попадать чаще как по корпусу, так и по лицу украинца.

В четвертом раунде британцу удалось провести несколько комбинаций, однако Беринчику удавалось за счет работы ногами отходить из-под атак соперника. Ноукс продолжал преобладать и в последующих раундах.

В 7-м периоде британец выбросил немало ударов по корпусу Беринчика, однако к концу этой трехминутки украинец выдал едва ли не лучшую двойку ударов по сопернику, однако Ноукс устоял.

8-й раунд принес еще больше удачных комбинаций от Беринчика: в одном из эпизодов его двойка пробила защиту Ноукса. Однако в желании забросить сопернику несколько ударов, украинец пропускал навстречу.

Предпоследняя трехминутка снова была продуктивной для украинца, однако в решающие моменты не хватало скорости и резкости. Ноукс заметно устал, но продолжал удерживать украинца в напряжении. В конце концов, в 10-м раунде Беринчик не рискнул идти в ва-банк, а Ноукс нарастил свою интенсивность.

После 10 раундов судьбу поединка решали судьи. Результат: единогласное решение (100-90, 99-91, 98-92) в пользу Ноукса. Именно британец стал чемпионом по версии WBO International.

Карьера Дениса Беринчика

Это был 21-й бой в карьере Беринчика. Он потерпел второе поражение: впервые украинец уступил в феврале 2025 года, проиграв Кейшону Дэвису. После этого поединка Беринчик перенес две операции и вернулся в ринг через 18 месяцев.

Профессиональную карьеру Беринчик начал в 2015 году и выигрывал титул чемпиона мира в легком весе по эрсии WBO.

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Теги: Бокс Денис Беринчик
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