Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем

Александр Чепилко находится в Лондоне и рассказывает о подготовке к вечеру Queensberry, а также оценивает шансы Дениса Беринчика, Мозеса Итаумы и Филиппа Хрговича.

Застройка вокруг вечера бокса на O2 Arena

Что здесь происходит?

По моему опыту посещения больших боев (а это Англия, Германия, Польша Саудовская Аравия), могу сказать, что этот вечер бокса на O2 Арена выглядит легко, упрощенно. Вот нет ощущения, что будет бой между их местной восходящей звездой Мозесом Итаумой, которого они очень раскручивают сейчас, и Филиппом Хрговичем (призером Олимпиады). Хргович долго ждал бой за титул IBF, дождался и проиграл Дюбуа.

Отель, в котором все живут – очень простой. Если бы не стояли машины с логотипом Queensberry, то не было бы понятно, что здесь живут боксеры. Все максимально просто.

Первое медиа-событие здесь происходило на простом базаре. Это была открытая тренировка. Взвешивание происходит здесь же. То есть можно купить пончики, бижутерию и посмотреть, как взвешиваются боксеры.

С точки зрения того, что это Англия, а здесь сейчас бокс по уровню своего развития, на самом высоком уровне в мире, мне бы хотелось более серьезного подхода.

Беринчик – Ноукс: ожидание от боя

Денис выглядит, по-моему, хорошо. Он залечил травмы. И Денис, и его менеджер Женя Иванчук рассказали мне, что к этому возвращению Беринчик готовился очень долго. У него была одна операция, затем вторая. Затем он проходил реабилитацию в течение года. Лагерь у него длился три месяца в Киеве и еще два – в Буковеле.

Готовил его три недели Юрий Ткаченко, а также тренер Ярослава Харциза – Виталий Знак. Ярослав Харциз – это участник Олимпиады-2020, сейчас выступает за К2 Promotions в профессии. Виталий Знак уже завершал процесс подготовки, но по методике Юрия Ткаченко.

Поэтому Денис выглядит хорошо, не устав от лагеря, но меня беспокоит то, что ему 38 лет. Если бы ему сейчас было 32-33, я бы ставил на Дениса. Призер Олимпиады, чемпион мира, титулованный любитель. Большинство предпочитает Ноукса, чуть ли не 70 на 30. Но я бы сказал, что предпочтение Ноукса где-то 55 на 45. Все же, у него есть удар, он 16 раз побеждал нокаутом. Как сказал мне интервью Красюк, у него боксерское сердце.

То есть да – фаворит Ноукс, но не такой явный, как говорят все.

Итаума – Хргович: анализ перед поединком

Здесь я разделяю мнение большинства: мне тоже нравится Итаум. Он молод и уже показывает классную мощность и быстроту. Что здорово у супертяжей, и этот компонент хорошо давался Усику, что удары у них быстрые. У Итаумы удар даже лучше, чем у Усика, потому что Саша, как говорили, не нокаутер. И вот у Итаумы и руки скорые, и удар есть.

Главное преимущество Итаумы – это возраст, но все эти компоненты суммарно делают его вот такой восходящей звездой. При Хрговиче говорит опыт – он старше 13 лет (Итауме 21, Хрговичу – 34). С одной стороны, это минус, потому что Итаума гораздо моложе. А с другой стороны, Хргович еще не бывал в хорошей зарубе. Да, Дюбуа он проиграл не через рассечение, но и по делу.

Удар у Хрговича есть, он такой здоровый мужик. И мне понравилось, как он сказал вчера на пресс-конференции: "Итаума – kid, а я – мужик". Фактор его физической силы, его опыт не позволяют мне сказать, что в этом поединке есть явный фаворит. Для меня шансы Итаумы и Хрговича – 50 на 50.

Многие ставят Итауму однозначным фаворитом, но я с этим не согласен. У него еще не было крутых соперников, а Хргович боксировал и с Чжаном Чжилеем, и с Дюбуа. Да и в олимпийском боксе он прошел немало, потому для меня это сражение без явного фаворита.