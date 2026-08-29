Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм

Олександр Чепілко перебуває у Лондоні та розповідає про підготовку до вечору Queensberry, а також оцінює шанси Дениса Берінчика, Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.

Залаштунки навколо вечору боксу на O2 Arena

Що тут відбувається?

З мого досвіду відвідування великих боїв (а це Англія, Німеччина, Польща Саудівська Аравія), можу сказати, що цей вечір боксу на O2 Арена виглядає легко, спрощено. От немає відчуття, що буде бій між їхньою місцевою висхідною зіркою Мозесом Ітаумою, якого вони дуже розкручують зараз, і Філіпом Хрговичем (який є призером Олімпіади). Хргович довго чека на бій за титул IBF, дочекався і програв Дюбуа.

Готель, у якому всі живуть – дуже простий. Якби не стояли машини з логотипом Queensberry, то не було б зрозуміло, що тут живуть боксери. Все максмально просто.

Перша медіа-подія тут відбувалася на простому базарі. Це було відкрите тренування. Зважування відбувається тут же. Тобто, можна купити пончики, біжутерію і подивитися, як зважуються боксери.

З точки зору того, що це Англія, а тут зараз бокс за рівнем свого розвитку, на найвищому рівні в світі, мені б хотілося більш серйознішого підходу.

Берінчик - Ноукс: очікування від бою

Денис виглядає, на мою думку, добре. Він залікував травми. І Денис, і його менеджер Женя Іванчук розповіли мені, що до цього повернення Берінчик готувався дуже довго. У нього була одна операція, потім друга. Потім він проходив реабілітацію впродовж року. Табір у нього тривав три місяці у Києві і ще два – у Буковелі.

Готував його три тижні Юрій Ткаченко, а також тренер Ярослава Харциза – Віталій Знак. Ярослав Харциз – це учасник Олімпіади-2020, зараз виступає за К2 Promotions у профі. Віталій Знак вже завершував процес підготовки, але за методикою Юрія Ткаченка.

Тому Денис виглядає добре, не втомленим від табору, але мене турбує те, що йому 38 років. Якби йому зараз було 32-33, я би ставив на Дениса. Призер Олімпіади, чемпіон світу, титулований аматор. Більшість віддає перевагу Ноуксу, ледь не 70 на 30. Але я би сказав, що перевага Ноукса десь 55 на 45. Все ж таки, у нього є удар, він 16 разів перемагав нокаутом. Як сказав мені інтерв'ю Красюк, у нього є боксерське серце.

Тобто, так – фаворит Ноукс, але не такий явний, як кажуть всі.

Ітаума – Хргович: аналіз перед поєдинком

Тут я розділяю думку більшості: мені теж подобається Ітаума. Він молодий і вже показує класну потужність і швидкість. Що здорово у супертяжів, і цей компонент гарно давався Усику, що удари у них швидкі. У Ітауми удар навіть кращий, ніж в Усика, бо Сашко, як казали, не нокаутер. І от у Ітауми і руки швидкі, і удар є.

Головна перевага Ітауми - це вік, але всі ці компоненти сумарно роблять його ось такою висхідною зіркою. За Хрговича говорить досвід – він старший на 13 років (Ітаумі 21, Хрговичу – 34). З одного боку, це мінус, бо Ітаума значно молодший. А з іншого боку, Хргович ще не бував в хорошій зарубі. Так, Дюбуа він програв через розсічення, але й по ділу.

Удар у Хрговича є, він такий, здоровий мужик. І мені сподобалося, як він сказав вчора на пресконференції: "Ітаума – kid, а я – мужик". Фактор його фізичної сили, його досвід, не дозволяють мені сказати, що в цьому поєдинку є явний фаворит. Для мене шанси Ітауми та Хрговича – 50 на 50.

Багато хто ставить Ітауму однозначним фаворитом, але я з цим не згоден. У нього ще не було крутих суперників, а Хргович боксував і з Чжаном Чжилеєм, і з Дюбуа. Та й в олімпійському боксі він пройшов чимало, тому для мене цей бій без явного фаворита.