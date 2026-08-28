"Шахтар" – "Полісся", Бартулович і Скрипник проти колишніх: прев'ю 4-го туру УПЛ

Sport RBC.UA за підтримки BETKING розповідає про усі матчі 4-го туру УПЛ.

В рамках 4-го туру УПЛ вболівальники отримають до уваги одразу кілька принципових протистоянь. "Шахтар" зустрінеться зі своїм головним конкурентом за чемпіонство – "Поліссям", а Младен Бартулович та Віктор Скрипник протистоятимуть один одному та своїм колишнім клубам: "Зоря" прийматиме "Харків".

Коли відбудуться матчі 4-го туру

УПЛ відкриє четвертий тур у п'ятницю, 28 серпня, матчем "Колос" – "Оболонь". У суботу відбудуться три гри: "Кудрівка" прийматиме "Епіцентр", "Лівий Берег" зіграє з "Карпатами", а "Шахтар" – з "Поліссям".

У неділю "Чорноморець" зустрінеться з "Кривбасом", ЛНЗ прийматиме "Верес", а "Зоря" – "Харків". Завершиться тур у понеділок матчем "Буковина" – "Динамо". Такий розклад затвердила Дирекція УПЛ.

Розклад 4-го туру УПЛ (графіка: Sport RBC.UA)

"Колос" – "Оболонь"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Колоса": 0

Перемога "Оболоні": 1

Нічия: 5

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Колоса" – 1.76, нічия – 3.49, перемога "Оболоні" – 5.70.

Цікаво, що "Колос" поки не перемагав «Оболонь» в елітному дивізіоні. Остання зустріч команд у Ковалівці завершилася перемогою киян – 2:0.

До очного протистояння "Колос" підходить без набраних очок у двох проведених матчах чемпіонату. Ковалівці програли "Зорі" та "Динамо", а зустріч другого туру з "Чорноморцем" перенесено.

"Оболонь" також поки не може похвалитися перемогами. У трьох матчах команда набрала два очки, зігравши внічию з "Буковиною" та "Кудрівкою" і поступившись "Епіцентру".

Окремою проблемою для киян залишається атака – безгольова серія "Оболоні" в чемпіонаті вже перевищує 400 хвилин. Водночас "Колос" має шанс здобути першу перемогу в сезоні.

"Кудрівка" – "Епіцентр"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога Кудрівки: 1

Перемога Епіцентра: 3

Нічия: 0

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Кудрівки" – 3.10, нічия – 3.20, перемога "Епіцентра" – 2.40.

Обидві команди перебувають у нижній частині таблиці, але старт сезону для "Епіцентра" виглядає значно оптимістичніше. Кам'янець-подільська команда має чотири очки після трьох турів, тоді як "Кудрівка" набрала два.

Для гостей важливою залишається гольова активність на виїзді. За даними УПЛ, "Епіцентр" проводить рекордну для клубу серію з семи поспіль гостьових матчів із пропущеними м'ячами. Водночас команда має три поспіль виїзні нічиї в чемпіонаті.

Однак тепер атака "Епіцентра" виглядатиме інакше: минулого тижня її лідер Хоакін Сіфуентес став гравцем львівських "Карпат". Відтак, Сергію Нагорняку потрібно шукати нові рішення у передній ланці.

"Кудрівка" у трьох стартових матчах ще не перемагала, тож домашня гра стане черговою можливістю здобути першу перемогу сезону.

"Лівий Берег" – "Карпати"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога Лівого Берега: 0

Перемога Карпат: 2

Нічия: 0

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Лівого Берега" – 3.66, нічия – 3.60, перемога "Карпат" – 2.00.

З огляду на поточну форму команд, ця гра обіцяє бути однією з найцікавіших. "Карпати" після трьох турів очолюють турнірну таблицю. Львів'яни виграли всі три матчі та мають дев'ять очок. Особливо переконливим є те, що кожна з цих перемог була розгромною.

"Лівий Берег" провів лише два матчі – зустріч першого туру було перенесено, а матчі із "Кудрівкою" та "Кривбасом" завершилися нічийним результатом.

Тож для "Карпат" це можливість продовжити ідеальний старт сезону та залишитися на вершині таблиці. А "Лівому Берегу" доведеться довести, що команда здатна створити проблеми одному з головних відкриттів старту чемпіонату.

"Шахтар" – "Полісся"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога Шахтаря: 1

Перемога Полісся: 3

Нічия: 2

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Шахтаря" – 1.83, нічия – 3.40, перемога "Полісся" – 4.75.

"Шахтар" підходить до поєдинку в статусі одного з двох лідерів чемпіонату. Команда Арди Турана виграла всі три матчі та разом із "Карпатами" має 9 очок.

"Полісся" після трьох турів має 6 балів. Житомиряни перемогли "Харків" та "Чорноморець", але в третьому турі поступилися "Зорі". Для "Шахтаря" матч стане черговою перевіркою чемпіонських амбіцій. "Гірники" вже встигли здобути перемоги над "Епіцентром" та "Харковом", а тепер зустрінуться з командою, яка також претендує на боротьбу у верхній частині таблиці.

"Полісся" ж спробує перервати переможну серію донеччан і повернутися на переможний шлях після першої поразки в сезоні. Окремий фактор – єврокубкове навантаження житомирян, яке на старті сезону вже було значним.

Цікаво, що "Полісся" є незручним суперником для "Шахтаря" в УПЛ. "Гірники" перемогли житомирян лише навесні цього року (1:0).

"Чорноморець" – "Кривбас"

Історія зустрічей в УПЛ: 40 матчів

Перемога "Чорноморця": 15

Перемога "Кривбасу": 16

Нічия: 9

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Чорноморця" – 3.25, нічия – 3.50, перемога "Кривбаса" – 2.14.

Одесити поки залишаються без очок у чемпіонаті. "Чорноморець" програв "Поліссю" та ЛНЗ, а його матч із "Колосом" перенесено. До того ж команда вилетіла з Кубка України, що точно не додало позитиву перед домашньою грою.

У "Кривбаса" ситуація краща: команда набрала чотири очки у трьох турах і вже встигла пройти до наступного раунду Кубка України. Очний матч "Чорноморця" та "Кривбаса" відбудеться на стадіоні "Чорноморець", який два тижні тому зазнав серйозного ушкодження. Гра 4-го туру УПЛ відбудеться без глядачів.

ЛНЗ – "Верес"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога ЛНЗ: 2

Перемога "Вереса": 2

Нічия: 2

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога ЛНЗ – 1.50, нічия – 4.00, перемога "Вереса" – 7.00.

ЛНЗ після трьох турів має чотири очки та поки розташовується у верхній половині таблиці. Черкаська команда перемогла "Чорноморець", зіграла внічию з "Буковиною" та поступилася "Карпатам".

У "Вереса" старт значно складніший. Рівняни набрали лише одне очко, зігравши внічию з "Харковом" у першому турі та програвши "Динамо" і "Епіцентру".

Тому для команди Олега Шандрука це можливість виправити турнірне становище. ЛНЗ же спробує скористатися домашнім фактором і продовжити боротьбу за місце у верхній частині таблиці.

"Зоря" – "Харків"

Історія зустрічей в УПЛ: 7 матчів

Перемога "Зорі": 5

Перемога "Харкова": 1

Нічия: 1

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Зорі" – 3.75, нічия – 3.40, перемога "Харкова" – 2.00.

"Зоря" після трьох турів має шість очок. Луганці перемогли "Колос" та "Полісся", але поступилися "Кривбасу".

"Харків" набрав три бали. Команда стартувала з перемоги над "Вересом", після чого поступилася "Поліссю" та "Шахтарю".

Матч у Києві стане цікавим і з погляду боротьби за верхню половину таблиці. "Зоря" вже продемонструвала, що здатна обігравати фаворитів, тоді як "Харків" після літньої перебудови поступово шукає свою гру.

"Буковина" – "Динамо"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Буковини": 0

Перемога "Динамо": 5

Нічия: 1

Коефіцієнти на матч від BETKING: перемога "Буковини" – 7.00, нічия – 4.50, перемога "Динамо" – 1.44.

Тур завершується у понеділок матчем із дуже симпатичною афішею: "Буковина" прийматиме "Динамо". Кияни проведуть лише третій матч у чемпіонаті, адже поєдинок першого туру з «Лівим Берегом» перенесено. Київляни мають дві перемоги – над "Колосом" та "Вересом", відтак команда Костюка нараз демонструє стовідсотковий результат.

"Буковина" за три тури набрала два бали. Чернівчани зіграли внічию з ЛНЗ та "Оболонню", а в останньому турі поступилися "Карпатам".

Матч матиме особливе значення і для господарів. "Буковина" прийме "Динамо" не у Львові, де проводила попередні домашні зустрічі, а в Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва. Усі квитки на матч уже продані. Водночас, матч 1/16 фіналу Кубка України "Буковина" зіграє із ЛНЗ на рідному стадіоні у Чернівцях.

Для "Динамо" це можливість здобути третю перемогу в сезоні та наздогнати лідерів. "Буковина" ж отримає шанс здійснити одну з головних сенсацій четвертого туру.

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