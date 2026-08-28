"Шахтер" – "Полесье", Бартулович и Скрипник против бывших: превью 4-го тура УПЛ

В рамках 4-го тура УПЛ болельщики получат во внимание сразу несколько принципиальных противостояний. "Шахтер" встретится со своим главным конкурентом за чемпионство - "Полесьям", а Младен Бартулович и Виктор Скрипник будут противостоять друг другу и своим бывшим клубам: "Заря" будет принимать "Харьков".

Когда состоятся матчи 4-го тура

УПЛ откроет четвертый тур в пятницу, 28 августа, матчем "Колос" - "Оболонь". В субботу состоятся три игры: "Кудровка" будет принимать "Эпицентр", "Левый Берег" сыграет с "Карпатами", а "Шахтер" – с "Полесьем".

В воскресенье "Черноморец" встретится с "Кривбассом", ЛНС будет принимать "Верес", а "Заря" – "Харьков". Завершится тур в понедельник матчем "Буковина" – "Динамо". Такое расписание утвердила Дирекция УПЛ.

Расписание 4-го тура УПЛ (графика: Sport RBC.UA)

"Колос" – "Оболонь"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Колоса": 0

Победа "Оболони": 1

Ничья: 5

Коэффициенты на матч от BETKING: победа "Колоса" – 1.76, ничья – 3.49, победа "Оболони" – 5.70.

Интересно, что "Колос" пока не побеждал "Оболонь" в элитном дивизионе. Последняя встреча команд в Ковалевке завершилась победой киевлян – 2:0.

К очному противостоянию "Колос" подходит без набранных очков в двух проведенных матчах чемпионата. Ковалевцы проиграли "Заре" и "Динамо", а встреча второго тура с "Черноморцем" перенесена.

"Оболонь" также пока не может похвастаться победами. В трех матчах команда набрала два очка, сыграв вничью с "Буковиной" и "Кудровкой" и уступив "Эпицентру".

Отдельной проблемой для киевлян остается атака – безголевая серия "Оболони" в чемпионате уже превышает 400 минут. В то же время "Колос" имеет шанс одержать первую победу в сезоне.

"Кудровка" – "Эпицентр"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа Кудровки: 1

Победа Эпицентра: 3

Ничья: 0

Коэффициенты на матч от BETKING: победа "Кудровки" – 3.10, ничья – 3.20, победа "Эпицентра" – 2.40.

Обе команды находятся в нижней части таблицы, но старт сезона для "Эпицентра" выглядит гораздо более оптимистичным. Каменец-подольская команда имеет четыре очка после трех туров, тогда как "Кудровка" набрала два.

Для гостей важной остается голевая активность на выезде. По данным УПЛ, "Эпицентр" проводит рекордную для клуба серию из семи подряд гостевых матчей с пропущенными мячами. В то же время команда имеет три подряд выездные ничьи в чемпионате.

Однако теперь атака "Эпицентра" будет выглядеть по-другому: на прошлой неделе ее лидер Хоакин Сифуэнтес стал игроком львовских "Карпат". Следовательно, Сергею Нагорняку нужно искать новые решения в переднем звене.

"Кудровка" в трех стартовых матчах еще не побеждала, так что домашняя игра станет очередной возможностью одержать первую победу сезона.

"Левый Берег" – "Карпаты"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа Левого Берега: 0

Победа Карпат: 2

Ничья: 0

Коэффициенты на матч от BETKING: победа "Левого Берега" – 3.66, ничья – 3.60, победа "Карпат" – 2.00.

Учитывая текущую форму команд, эта игра обещает быть одной из самых интересных. "Карпаты" после трех туров возглавляют турнирную таблицу. У Львовян выиграли все три матча и имеют девять очков. Особенно убедительно то, что каждая из этих побед была разгромной.

"Левый Берег" провел всего два матча - встреча первого тура была перенесена, а матчи с "Кудровкой" и "Кривбассом" завершились ничейным результатом.

Для "Карпат" это возможность продолжить идеальный старт сезона и остаться на вершине таблицы. А "Левому Берегу" придется доказать, что команда способна создать проблемы одному из главных открытий старта чемпионата.

"Шахтер" – "Полесье"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа Шахтера: 1

Победа Полесья: 3

Ничья: 2

Коэффициенты на матч от BETKING : победа "Шахтера" – 1.83, ничья – 3.40, победа "Полесья" – 4.75.

"Шахтер" подходит к поединку в статусе одного из двух лидеров чемпионата. Команда Арды Турана выиграла все три матча и вместе с "Карпатами" имеет 9 очков.

"Полесье" после трех туров имеет 6 баллов. Житомиряне победили "Харьков" и "Черноморец", но в третьем туре уступили "Заре". Для "Шахтера" матч станет очередной проверкой чемпионских амбиций. "Горняки" уже успели одержать победу над "Эпицентром" и "Харьковом", а теперь встретятся с командой, которая также претендует на борьбу в верхней части таблицы.

"Полесье" попытается прервать победную серию дончан и вернуться на победный путь после первого поражения в сезоне. Отдельный фактор – еврокубковая нагрузка житомирян, которая на старте сезона уже была значительной.

Интересно, что "Полесье" - неудобный соперник для "Шахтера" в УПЛ. "Горняки" победили житомирян лишь весной этого года (1:0).

"Черноморец" – "Кривбасс"

История встреч в УПЛ : 40 матчей

Победа "Черноморца" : 15

Победа "Кривбасса" : 16

Ничья : 9

Коэффициенты на матч от BETKING : победа "Черноморца" – 3.25, ничья – 3.50, победа "Кривбасса" – 2.14.

Одесситы пока остаются без очков в чемпионате. "Черноморец" проиграл "Полиссе" и ЛНС, а его матч с "Колосом" перенесен. К тому же команда вылетела из Кубка Украины, что не придало позитива перед домашней игрой.

У "Кривбасса" ситуация лучше: команда набрала четыре очка в трех турах и уже успела пройти в следующий раунд Кубка Украины. Очный матч "Черноморца" и "Кривбасса" состоится на стадионе "Черноморец", который две недели назад получил серьезное повреждение. Игра 4-го тура УПЛ пройдет без зрителей.

ЛНЗ – "Верес"

История встреч в УПЛ : 6 матчей

Победа ЛНЗ : 2

Победа "Вереска" : 2

Ничья : 2

Коэффициенты на матч от BETKING : победа ЛНЗ – 1.50, ничья – 4.00, победа "Вереса" – 7.00.

ЛНЗ после трех туров имеет четыре очка и пока находится в верхней половине таблицы. Черкасская команда победила "Черноморец", сыграла вничью с "Буковиной" и уступила "Карпатам".

У "Вереса" старт значительно сложнее. Ровенчане набрали лишь одно очко, сыграв вничью с "Харьковом" в первом туре и проиграв "Динамо" и "Эпицентру".

Поэтому для команды Олега Шандрука это возможность поправить турнирное положение. ЛНС же попытается воспользоваться домашним фактором и продолжить борьбу за место в верхней части таблицы.

"Заря" – "Харьков"

История встреч в УПЛ : 7 матчей

Победа "Зари" : 5

Победа "Харькова" : 1

Ничья : 1

Коэффициенты на матч от BETKING : победа "Зари" – 3.75, ничья – 3.40, победа "Харькова" – 2.00.

"Заря" после трех туров имеет шесть очков. Луганчане победили "Колос" и "Полесье", но уступили "Кривбассу".

"Харьков" набрал три балла. Команда стартовала с победы над "Вересом", после чего уступила "Полиссе" и "Шахтеру".

Матч в Киеве станет интересен и с точки зрения борьбы за верхнюю половину таблицы. "Заря" уже продемонстрировала, что способна обыгрывать фаворитов, в то время как "Харьков" после летней перестройки постепенно ищет свою игру.

"Буковина" – "Динамо"

История встреч в УПЛ : 6 матчей

Победа "Буковины" : 0

Победа "Динамо" : 5

Ничья : 1

Коэффициенты на матч от BETKING : победа "Буковины" – 7.00, ничья – 4.50, победа "Динамо" – 1.44.

Тур завершается в понедельник матчем с очень симпатичной афишей: "Буковина" будет принимать "Динамо". Киевляне проведут лишь третий матч в чемпионате, ведь поединок первого тура с «Левым Берегом» перенесен. У киевлян есть две победы - над "Колосом" и "Вересом", поэтому команда Костюка сейчас демонстрирует стопроцентный результат.

"Буковина" за три тура набрала два балла. Черновчане сыграли вничью с ЛНЗ и "Оболонью", а в последнем туре уступили "Карпатам".

Матч будет иметь особое значение и для хозяев. "Буковина" примет "Динамо" не во Львове, где проводила предварительные домашние встречи, а в Каменце-Подольском на стадионе имени Григория Тонкочеева. Все билеты на матч уже проданы. В то же время матч 1/16 финала Кубка Украины "Буковина" сыграет с ЛНЗ на родном стадионе в Черновцах.

Для "Динамо" это возможность одержать третью победу в сезоне и догнать лидеров. "Буковина" же получит шанс совершить одну из главных сенсаций четвертого тура.

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