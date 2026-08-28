Кто составит конкуренцию "Баварии": превью Бундеслиги-2026/27

28 августа стартует новый сезон Бундеслиги. "Бавария" попытается защитить чемпионский титул, а ее главные конкуренты – "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Байер", "Штутгарт" и "Гоффенгайм" – сразятся за возможность навязать мюнхенцам борьбу.
В сезоне-2026/27 также сыграют новички "Шальке", "Эльверсберг" и "Падерборн". В материале Sport RBC.UA – главные претенденты на чемпионство, трансферные рекорды лета, борьба за еврокубки, история турнира и смотреть матчи в Украине.
Этот сезон станет 64-м в истории германской Бундеслиги. В нем примут участие 18 клубов. Каждый сыграет по 34 матча – по одному дома и на выезде с каждым соперником. В общей сложности в чемпионате состоится 306 поединков.
Кроме матчей "мюнхенцев" и "шмелей", первый тур порадует поединком "РБ Лейпциг" и "Боруссии" Менхенгладбах. Не менее интересно наблюдать за вернувшийся из низшей лиги "Шальке" и проведший встречу против "Аугсбурга".
Полное расписание первого тура:
Пятница, 28 августа
21:30 "Бавария" – "Штутгарт"
Суббота, 29 августа
16:30 "РБ Лейпциг" - "Боруссия" М
16:30 "Майнц" – "Падерборн 07"
16:30 "Кельн" – "Хоффенхайм"
16:30 "Унион Берлин" – "Айнтрахт"
16:30 "Эльверсберг" – "Байер 04"
19:30 "Боруссия" Д – "Гамбург"
Воскресенье, 30 августа
16:30 "Фрайбург" – "Вердер"
18:30 "Аугсбург" – "Шальке"
Кто как не "Бавария"? Ребята из Мюнхена традиционно остаются главными претендентами на чемпионство. В новый сезон они заходят на максимуме – выиграв все возможные трофеи на внутренней арене.
Перед стартом чемпионата сложно поверить, что кто-то сможет навязать реальную борьбу мюнхенцам. Однако история доказывает, что сенсации случаются регулярно. Главная группа преследователей остается неизменной: "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Штутгарт", "Хоффенхайм" и "Байер" снова готовы бросить вызов гегемону.
После нескольких сезонов вне элиты в Бундеслигу возвращается бывший клуб Евгения Коноплянки – "Шальке". "Кобальтовые" уверенно прошли Вторую Бундеслигу, выиграв первенство с 70 баллами в активе. Теперь задача посложнее – удержать темп и закрепиться в элите.
Эдин Джеко и его партнеры по "Шальке" (фото: Getty Images)
Настоящая "темная лошадка" соревнований – "Эльверсберг", скромный клуб из Саара, для которого это исторический первый выход в высший дивизион. Также отметим камбэк неуступчивого "Падерборна".
В прошлом году в последний вагон поезда в еврокубки заскочил "Фрайбург" (играет в Лиге конференций). Кроме фаворитов навязать борьбу за еврокубковые путевки вполне способны "Айнтрахт", "Аугсбург" и "Майнц". Однако в эту когорту может попасть кто угодно.
Немецкий трансферный рынок этим летом еще раз подтвердил статус одной из главных кузниц талантов Европы. Клубы продемонстрировали образцовое умение капитализировать активы: 125 миллионов евро за переход Яна Диоманде в мадридский "Реал" стали главным финансовым рекордом межсезонья.
Общенациональный чемпионат Германии по футболу впервые провели в 1903 году (первым чемпионом стал "Лейпциг", не имеющий отношения к современному "РБ Лейпциг"). Единственная профессиональная Бундеслига в ее нынешнем формате стартовала в 1963 году, а ее первым триумфатором стал Кельн.
За всю историю чемпионами становились 29 разных клубов. По количеству "золота" абсолютным лидером является мюнхенская "Бавария" (33 титула). Вторым идет "Нюрнберг" (9 побед). У дортмундской "Боруссии" – 8 чемпионств, у "Шальке" – 7, у "Гамбурга" – 6, у "Боруссии" М и "Штутгарта" – по 5.
Матчи германской Бундеслиги в Украине показывает Setanta Sports. Поединки доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на линейных телеканалах сети в кабельных сетях и медиасервисах (в частности MEGOGO).