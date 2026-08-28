Кто составит конкуренцию "Баварии": превью Бундеслиги-2026/27

В сезоне-2026/27 также сыграют новички "Шальке", "Эльверсберг" и "Падерборн". В материале Sport RBC.UA – главные претенденты на чемпионство, трансферные рекорды лета, борьба за еврокубки, история турнира и смотреть матчи в Украине.

28 августа стартует новый сезон Бундеслиги. "Бавария" попытается защитить чемпионский титул, а ее главные конкуренты – "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Байер", "Штутгарт" и "Гоффенгайм" – сразятся за возможность навязать мюнхенцам борьбу.

Что нужно знать о Бундеслиге-2026/27?

Этот сезон станет 64-м в истории германской Бундеслиги. В нем примут участие 18 клубов. Каждый сыграет по 34 матча – по одному дома и на выезде с каждым соперником. В общей сложности в чемпионате состоится 306 поединков.

Полный список команд-участниц Бундеслиги-2026/27:

"Аугсбург"

"Байер" (Леверкузен)

"Бавария" (Мюнхен)

"Боруссия" (Дортмунд)

"Боруссия" (Менхенгладбах)

"Айнтрахт" (Франкфурт)

"Эльверсберг"

"Кельн"

"Фрайбург"

"Гамбург"

"Гоффенгайм"

"Майнц"

"Падерборн"

"РБ Лейпциг"

"Шальке" (Гельзенкирхен)

"Унион Берлин"

"Штутгарт"

"Вердер" (Бремен)

Кроме матчей "мюнхенцев" и "шмелей", первый тур порадует поединком "РБ Лейпциг" и "Боруссии" Менхенгладбах. Не менее интересно наблюдать за вернувшийся из низшей лиги "Шальке" и проведший встречу против "Аугсбурга".

Полное расписание первого тура:

Пятница, 28 августа

21:30 "Бавария" – "Штутгарт"

Суббота, 29 августа

16:30 "РБ Лейпциг" - "Боруссия" М

16:30 "Майнц" – "Падерборн 07"

16:30 "Кельн" – "Хоффенхайм"

16:30 "Унион Берлин" – "Айнтрахт"

16:30 "Эльверсберг" – "Байер 04"

19:30 "Боруссия" Д – "Гамбург"

Воскресенье, 30 августа

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

18:30 "Аугсбург" – "Шальке"

Фавориты, середняки и новички

Кто как не "Бавария"? Ребята из Мюнхена традиционно остаются главными претендентами на чемпионство. В новый сезон они заходят на максимуме – выиграв все возможные трофеи на внутренней арене.

Перед стартом чемпионата сложно поверить, что кто-то сможет навязать реальную борьбу мюнхенцам. Однако история доказывает, что сенсации случаются регулярно. Главная группа преследователей остается неизменной: "Боруссия" Д, "РБ Лейпциг", "Штутгарт", "Хоффенхайм" и "Байер" снова готовы бросить вызов гегемону.

После нескольких сезонов вне элиты в Бундеслигу возвращается бывший клуб Евгения Коноплянки – "Шальке". "Кобальтовые" уверенно прошли Вторую Бундеслигу, выиграв первенство с 70 баллами в активе. Теперь задача посложнее – удержать темп и закрепиться в элите.

Эдин Джеко и его партнеры по "Шальке" (фото: Getty Images)

Настоящая "темная лошадка" соревнований – "Эльверсберг", скромный клуб из Саара, для которого это исторический первый выход в высший дивизион. Также отметим камбэк неуступчивого "Падерборна".

В прошлом году в последний вагон поезда в еврокубки заскочил "Фрайбург" (играет в Лиге конференций). Кроме фаворитов навязать борьбу за еврокубковые путевки вполне способны "Айнтрахт", "Аугсбург" и "Майнц". Однако в эту когорту может попасть кто угодно.

Летнее трансферное окно Бундеслиги

Немецкий трансферный рынок этим летом еще раз подтвердил статус одной из главных кузниц талантов Европы. Клубы продемонстрировали образцовое умение капитализировать активы: 125 миллионов евро за переход Яна Диоманде в мадридский "Реал" стали главным финансовым рекордом межсезонья.

Топ-10 самых дорогих сделок лета:

Ян Диоманде (из "РБ Лейпциг" в мадридский "Реал") - 125 млн евро Йохан Манзамби (из "Фрайбурга" в "Астон Виллу") - 60 млн евро Натаниэль Браун (из "Айнтрахта" в "Баварию") – 50 млн евро Исмаэль Саибари (из ПСВ в "Баварию") – 50 млн евро Базумана Туре (из "Гоффенгайма" в "Ньюкасл") - 50 млн евро Лоис Опенда (с "РБ Лейпциг" в "Ювентус") - 42,75 млн евро Пьеро Инкапье (из "Байера" в "Арсенал") - 40 млн евро Керим Алайбегович (из "Байера" в "Ювентус") – 32 млн евро Афонсу Морейра (с "Лиона" в "Байер") – 29,5 млн евро Алехандро Гримальдо (из "Байера" в "Атлетико") - 22 млн евро

Экскурс в историю

Общенациональный чемпионат Германии по футболу впервые провели в 1903 году (первым чемпионом стал "Лейпциг", не имеющий отношения к современному "РБ Лейпциг"). Единственная профессиональная Бундеслига в ее нынешнем формате стартовала в 1963 году, а ее первым триумфатором стал Кельн.

За всю историю чемпионами становились 29 разных клубов. По количеству "золота" абсолютным лидером является мюнхенская "Бавария" (33 титула). Вторым идет "Нюрнберг" (9 побед). У дортмундской "Боруссии" – 8 чемпионств, у "Шальке" – 7, у "Гамбурга" – 6, у "Боруссии" М и "Штутгарта" – по 5.

Где смотреть Бундеслигу?

Матчи германской Бундеслиги в Украине показывает Setanta Sports. Поединки доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на линейных телеканалах сети в кабельных сетях и медиасервисах (в частности MEGOGO).