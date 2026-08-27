"Реал", "Интер" и не только: "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов

В четверг, 27 августа, прошла жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов. На этой стадии представлять Украину будет "Шахтер", который узнал своих соперников.
О результатах жеребьевки сообщает Sport RBC.UA.
Напомним, что с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов нет группового этапа. Зато команды играют по системе лиги. Согласно ей каждый клуб играет с восемью соперниками в одноматчевых поединках - четыре игры проходят дома, четыре других на выезде.
Соперников, а также статус домашнего/выездного матча определяют именно во время жеребьевки. Каждая команда получает двух соперников из каждой из четырех корзин. Матч против одного из соперников будет проходить дома, а другой - на выезде.
Кроме "Шахтера", в основной этап попали пять команд, в составе которых есть украинцы. Это мадридский "Реал" (голкипер Андрей Лунин), пражская "Славия" (голкипер Назар Домчак), ПСЖ (защитник Илья Забарный), "Слован" из Братиславы (полузащитник Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич), а также греческий АЭК (он Александр).
Полный список команд во всех четырех корзинах выглядит так:
В этом сезоне соперниками "горняков" стали мадридский "Реал" (дома), миланский "Интер" (на выезде), "Спортинг" (дома), ПСВ (на выезде), "Фенербахче" (дома), РБ "Лейпциг" (на выезде), АЭК (в).
Точные даты матча основного этапа "горняки" узнают в субботу, когда УЕФА опубликует расписание игр.
Ранее мы сообщали, что перед стартом выступлений в Лиге чемпионов "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины.