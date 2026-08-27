"Реал", "Интер" и не только: "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов

В четверг, 27 августа, прошла жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов. На этой стадии представлять Украину будет "Шахтер", который узнал своих соперников.

Обновленная схема основного этапа

Напомним, что с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов нет группового этапа. Зато команды играют по системе лиги. Согласно ей каждый клуб играет с восемью соперниками в одноматчевых поединках - четыре игры проходят дома, четыре других на выезде.

Соперников, а также статус домашнего/выездного матча определяют именно во время жеребьевки. Каждая команда получает двух соперников из каждой из четырех корзин. Матч против одного из соперников будет проходить дома, а другой - на выезде.

Состав участников этапа Лиги

Кроме "Шахтера", в основной этап попали пять команд, в составе которых есть украинцы. Это мадридский "Реал" (голкипер Андрей Лунин), пражская "Славия" (голкипер Назар Домчак), ПСЖ (защитник Илья Забарный), "Слован" из Братиславы (полузащитник Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич), а также греческий АЭК (он Александр).

Полный список команд во всех четырех корзинах выглядит так:

Корзина 1: ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Реал" Мадрид (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Манчестер Сити" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Барселона" (Испания), "Барселона" (Испания)

ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Реал" Мадрид (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Манчестер Сити" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Барселона" (Испания), "Барселона" (Испания) Корзина 2: "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Астон Вилла" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брюгге" (Бельгия) (Нидерланды)

"Боруссия" Дортмунд (Германия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Астон Вилла" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брюгге" (Бельгия) (Нидерланды) Корзина 3: " Фейенорд" (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Наполи" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Фенербахче" "Галатасарай" (Турция).

Фейенорд" (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Наполи" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Фенербахче" "Галатасарай" (Турция). Корзина 4: "Славия" Прага (Чехия), "Слован" Братислава (Словакия), "Штутгарт" (Германия), АЕК Афины (Греция), ЛАСК (Австрия), "Комо" (Италия), "Ланс" (Франция), "Викинг" (Нор).

Соперники "Шахтера"

В этом сезоне соперниками "горняков" стали мадридский "Реал" (дома), миланский "Интер" (на выезде), "Спортинг" (дома), ПСВ (на выезде), "Фенербахче" (дома), РБ "Лейпциг" (на выезде), АЭК (в).

Точные даты матча основного этапа "горняки" узнают в субботу, когда УЕФА опубликует расписание игр.