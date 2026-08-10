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Бокс 10 августа 2026 · 07:45

Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика

Александр Чепилко разбирает будущее хевивейта и называет главного претендента на звание абсолютного чемпиона мира
Александр Чепилко Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика
Мозес Итаума (фото: Getty Images)

Александр Усик оставил все пояса в хевивейте, а вместе с ними и безумную интригу на то, кто может занять его место в статусе абсолютного чемпиона мира. Основатель медиа о боксе LuckyPunch Александр Чепилко в колонке для Sport RBC.UA анализирует, кто может стать следующим абсолютом в сверхтяжелом весе.

Мозес Итаума – фаворит

Сейчас из всех боксеров, находящихся на топовом или околотоповом уровне, реально тот, кто мог бы стать потенциальным абсолютным чемпионом мира… Мозес Итаума.

Почему? Потому что парню 21 год, у него всего 14 боев в профессиональной карьере и он выглядит очень мощным. Я был на бою Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну в Саудовской Аравии, и там Итаума был еще совсем сырым парнем. Это было его третье или четвертое сражение. И уже тогда он выглядел иначе, чем все остальные.

Его очень быстро начали вести и на днях стало известно, что он проведет бой с Хрговичем за титул чемпиона IBF. Поединок назначен на 29 августа.

Если Итаума побеждает – он становится вторым младшим чемпионом мира в хевивейте после Майка Тайсона. Он уже начинает в очень молодом возрасте, как для хевивейта. Это критично минимальный возраст для такого веса. Поэтому из всех действующих боксеров в хевивейте я вижу претендентом на звание абсолюта только Мозеса Итаума.

Дюбуа – конкурент Итаумы

Хорошие шансы объединить пояса у Даниэля Дюбуа. Я считаю его отличным боксером. Ему бы не помешало добавить немного боксерского IQ и психологии. Но у него есть физическая мощность, быстрота и удар. Он может все это совмещать. И в противостоянии, например, с Агитом Кабаелом, я бы поставил на Дюбуа.

Кабаел, владеющий поясом WBC, который освободил Усик, является техническим боксером. Это умный боец, но у него нет ничего особенного. Я бы не сказал, что у Кабаела супер-удар или какая-то невероятная физическая выносливость.

Энтони Джошуа, по моему мнению, к сожалению, уже не сможет взять никакие пояса. То, что мы увидели с Пренг, это было очень плохо. Если он выйдет на бой с подписанным Тайсоном Фьюри, то Фьюри его победит и сделает это достаточно легко.

Тайсон Фьюри все еще в игре

Фьюри может взять пояс, потому что он неплохой боксер, даже несмотря на его возраст. Плюс он на контракте с влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном, который сотрудничает и с Дюбуа, и с Кабаэлом. Но Фьюри, на мой взгляд, это огромная машина для зарабатывания денег. И вполне возможно, что сражение с Джошуа уже будет титульным.

Об этом уже шла речь от менеджера Фьюри. Есть такой титул – WBA Super. Пояс, которым владел Усик, освобожден. Организация назначила единственным чемпионом Мурата Гассиева. Но вообще, в каждом весе есть титулы WBA Regular и WBA Super. И вот уже менеджер Фьюри Спенсер Браун заявлял, что этот пояс вакантен, давайте поставим его на кон.

Поэтому, если не в бою с Джошуа, то в следующем, Фьюри какой-нибудь пояс возьмет. Сможет ли он объединить титулы? Посмотрим. Плюсы его мы знаем, а среди минусов – возраст + по нему видно, что уже он немного поднаелся боксом. Поэтому молодые бойцы могут победить Тайсона. А в то, что он станет абсолютом, я уже не верю.

Кроме всех перечисленных бойцов у нас еще есть Филипп Хргович, который 29 августа сразится с Итаумой. В этом поединке я ставлю на Итауму, потому что Хргович неплохой боксер, но Итаума сильнее и по скорости, и по мощности. У Хрговича есть шанс, но Итауму должно побеждать.

Вордли – сбитый летчик?

Фабио Уордли пройдет реванш из Дюбуа и посмотрим на то, в каком состоянии будет он. Вордли был чемпионом WBO, потому что Усик не захотел защищать этот титул с Вордли, и благополучно проиграл пояс Дюбуа.

Вордли многие считают прямолинейным боксером и с ними согласны. Так он и проиграл, но мне интересно посмотреть на реванш, потому что он не зря дошел до таких высот. Хотя в бою с Дюбуа он показал себя слабо. Поэтому мне интересно, сделал ли он выводы из этого поражения.

Гассиева мы не берем в расчет по объективным причинам. Да и честно говоря, его победит кто угодно.

Джокер из Кубы

Еще есть Фрэнк Санчес, которому сейчас заплатили отступные, чтобы Итаума и Хргович подрались за титул, потому что Санчес после того, как Усик уволил пояс, сражался в Египте с американцем Ричардом Торресом и завоевал статус обязательного претендента на пояс.

Промоутеры должны были найти ему соперника, но просто заключили соглашение с Санчесом, чтобы организовать бой Итаума – Хргович. Санчес неплох, но если Итаума побеждает Хрговича, то в очном бою с Санчесом Мозес легко выигрывает.

Когда может определиться новый абсолют?

Объективно, я бы увидел дивизион после Усика так: Итаума побеждает Хрговича, Дюбуа в реванше побеждает Вордли. Затем идет речь об объединительном бое Кабаела и Гассиева и здесь Кабаел победит.

И потом, например, Итаума защищается с Санчесом, а Дюбуа побеждает Кабаэла. И затем Итаума и Дюбуа разыгрывают статус абсолюта. И тут бы я поставил на Итауму по причине низшего боксерского IQ у Дюбуа. Я бы увидел Итауму абсолютом, если все будет благополучно складываться.

Если дивизион будет активным (потому что саудовские деньги зашли и без них уже не очень-то хотят сражаться), то Итаума в следующем году может стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Теги: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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