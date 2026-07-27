Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс"

Вылет в 1/4 плей-офф НБА "Филадельфии" от "Нью-Йорка" в прошлом сезоне не говорит о том, что "Сиксерз" – это команда, нуждающаяся в каком-то особом подъеме. У нее мощный состав, интересный и молодой. И вот к этому прибавляется приход Леброна Джеймса. Конечно, хоть он и ветеран, но находится в отличной форме.

Вряд ли Леброн попадет в "Филадельфию" в образе лидера. Однако своим авторитетом он сможет помочь этому коллективу.

Опять же, по результатам прошедшего сезона, "Филадельфия" – это достаточно серьезная команда. Возможно, что-то у них и изменится в текущее межсезонье. Но я убежден, что Леброн что-то знает, если он отказался от денег "Лейкерс" и подписал контракт с "Филадельфией" на меньших условиях.