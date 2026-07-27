rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 27 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Баскетбол Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 27 июля 2026 · 13:07

Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс"

Реакция на громкую новость последних дней в НБА
Дмитрий Базелевский Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс"
Леброн Джеймс (фото: Mind the Game)

Украинский баскетбольный тренер Дмитрий Базелевский размышляет о решении Леброна Джеймса продолжить карьеру в Филадельфии.

Вылет в 1/4 плей-офф НБА "Филадельфии" от "Нью-Йорка" в прошлом сезоне не говорит о том, что "Сиксерз" – это команда, нуждающаяся в каком-то особом подъеме. У нее мощный состав, интересный и молодой. И вот к этому прибавляется приход Леброна Джеймса. Конечно, хоть он и ветеран, но находится в отличной форме.

Вряд ли Леброн попадет в "Филадельфию" в образе лидера. Однако своим авторитетом он сможет помочь этому коллективу.

Опять же, по результатам прошедшего сезона, "Филадельфия" – это достаточно серьезная команда. Возможно, что-то у них и изменится в текущее межсезонье. Но я убежден, что Леброн что-то знает, если он отказался от денег "Лейкерс" и подписал контракт с "Филадельфией" на меньших условиях.

Теги: НБА Леброн Джеймс Баскетбол
Главные матчи
Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Главные новости
Исторический прорыв: Снигур и Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA Исторический прорыв: Снигур и Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA Брутальный нокаут за секунды до гонга: Сиренко вырубил фаворита Валлина Брутальный нокаут за секунды до гонга: Сиренко вырубил фаворита Валлина Снигур потерпела поражение в финальном матче турнира в Праге (видео) Снигур потерпела поражение в финальном матче турнира в Праге (видео)
Мнения
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель