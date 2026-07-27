Исторический прорыв: Снигур и Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам проходивших с 20 по 26 июля турниров. Сразу две представительницы Украины – Дария Снигур и Александра Олейникова - установили собственные карьерные рекорды, расположившись по соседству в топ-50.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Женской теннисной ассоциации (WTA) .

Рекордный взлет Снигур и Олейниковой

24-летняя Дарья Снигур, впервые в карьере дошедшая до финала турнира WTA 250 в Праге (где уступила австрийке Лилли Таггер), совершила мощный рывок на 11 ступенек. Украинка впервые в карьере вошла в топ-50 мирового зачета, заняв 43 место.

Сразу за ней, на 44-й позиции, расположилась Александра Олейникова. Несмотря на то, что из-за повреждений она вынуждена была сняться с четвертьфинала турнира в Гамбурге, полученные очки позволили ей обновить собственный рекорд, поднявшись на одну строчку.

Позиции других украинок

Первой и второй ракетками Украины остаются Элина Свитолина и Марта Костюк, пропустившие прошлую игровую неделю и сохранившие за собой 10-е и 11-е места соответственно.

Кроме Снигур и Олейниковой, рекордный подъем совершила и Вероника Подрез. Сейчас она занимает 134-е место (+6 позиций). Также улучшили положение Ангелина Калинина, остановившейся на границе топ-50 и Даяна Ястремская.

Так выглядит десятка лучших украинских теннисисток (Источник - btu.org.ua)

Мировой рейтинг

Мировой рейтинг WTA продолжила возглавлять "нейтральная" Арина Сабаленко, а вторую позицию занимает Елена Рыбакина из Казахстана. Закрывает топ-3 американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA по состоянию на 27 июля: