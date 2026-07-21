Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины

Сборная Украины по баскетболу впервые выиграла дивизион В на Евробаскете U-20. Но станут ли лидеры этой команды новым лицом национальной сборной через несколько лет? И какова перспектива у сборной Украины U-20 на следующем Евробаскете уже в дивизионе А? Об этом в авторской колонке на Sport RBC.UA рассуждает баскетбольный обозреватель Максим Гайовий.

Секрет успеха – предельная самоотдача

Я думаю, что это команда очень хорошая, но если говорить о ее перспективах, то следует различать путь. Если мы говорим о перспективах в U-20, то они невелики. Ведь Сушкин играет в последний раз, Грищук, насколько я понимаю, тоже не попадает в следующий созыв, Йяму – однозначно не пройдет возрастной ценз. В следующем году это будет совершенно другая команда и я боюсь, что ей в элитном дивизионе будет нечего ловить. Это из плохого.

Из хорошего: команда выглядела очень цельно . Хорошо, что у нее есть тренер. Хорошо, когда она верит в свои силы, когда она понимает, что не является сборной Молдовы или Лихтенштейна при всем уважении. И хорошо, когда команда побеждает тех, кого она должна побеждать по своему классу. Без героизма, а просто потому, что у нас есть лучшие баскетболисты.

Во всех играх на этом турнире у украинской команды была предельная самоотдача. Понравилось, что нет пляски от Сушкина, потому что я где-то ожидал и переживал, что команда будет слишком зависеть от него. Прошлогодний чемпионат меня немного натолкнул на такие мысли, потому что Сипало провалился, по-хорошему, и если бы не Егор, мы выглядели бы еще грустнее.

Грищук заслужил MVP

В этом году нужно говорить, что очень удивил Грищук. Некоторые от него этого и ожидали, потому что видели очень хороший сезон в Суперлиге. Но его релевантность размеров и скорости на этом Евробаскете (пусть и не в дивизионе А, но все же) оцениваю очень положительно.

Я совершенно не согласен с тем, что Йяму вошел в символическую сборную, это немного смешно. Такое впечатление, что организаторы смотрели только первые два матча на турнире, где Йяму выглядел отлично. Старт у него был хорошим, а затем он выдал совершенно обычный, средний турнир. Ему нечего ловить в символической сборной.

Десмонд Йяму (фото: FIBA)

Если бы Грищук по итогам финала получил MVP, то я бы не удивился. Выдающийся турнир для парня. И очень хороший турнир от Сушкина. Просто от Егора мы где-то ждем таких выступлений, потому что человек был лучшим в составе Киев-Баскета в двух подряд сезонах. И это в 19-20 лет. Сушкин – это игрок национальной сборной, это уже определенный статус.

Мне понравилась на этом чемпионате скорость Сушкина. Многие в баскетбольных кругах говорят о том, что у Егора все в порядке, ему нужно добавить базового атлетизма. Не бить данку, а бежать быстро, оперативно разворачиваться, успевать в ногах за соперниками. Мне кажется, фукционально Егор немного сдает, потому что это дивизион В.

Но в определенных моментах дивизион B даже жестче, потому что команды борются за выживание и повышение в классе. Например, полуфинал и финал – это абсолютная риготека с точки зрения финальной подготовки. Даже матч с Исландией: они фактически вернулись в игру, а Егор совершил несколько важных попаданий, молодчина. Хотя в общей сложности он закончил игру с показателем 3/12 дальних бросков. Поэтому он попал в корзину тогда, когда было больше всего нужно.

Фактор Забирченко

Эта команда не станет лицом национальной, без шансов. Но Сушкин и Грищук вполне могут там заиграть. Возможно – Ему. У нас дефицит крупных игроков, но ему надо добавлять. Он точно будет в орбите сборной, потому что он велик атлетический парень.

Но условно говоря, если брать того же Шелиста, который есть у Багатскиса, то Ему вряд ли сможет выбить Шелиста из состава. Плюс, Бобров еще пару лет точно будет играть. Словом, Йяму будет в орбите сборной, просто потому что у нас дефицит таких ребят.

А вот Грищук и Сушкин будут в национальной сборной вполне легитимны. Но два человека – это не лицо сборной. На мой взгляд, Сушкин никогда не будет первым поинт-гардом, потому что Ковляр не слишком старше его. В общем, Ковляр должен быть нашим основным разыгрывающим в сборной на многие годы, а Сушкин должен быть плюс-минус его дублером, кроме ситуаций, когда Ковляр в силу каких-либо причин не будет приезжать в расположение национальной сборной (травмы, насыщенный график в Евролиге и т.д.).

Дмитрий Забирченко (фото: FIBA)

Итог сборной Украины на этом чемпионате не был ожидаемым. Забирченко провел классную работу. У него есть классные ассистенты и здесь мы опять же возвращаемся в национальную сборную, где есть не просто Багатскис, а хороший штаб: Плеханов, Гладырь, Фелдманис, которые и самостоятельно являемся тренерами очень хорошего уровня.

Ибо результат – это всегда командный показатель. Главный тренер не отвечает прямо за все. Он отвечает за результат, но куча моментов по разбору соперников лежит на плечах ассистентов. Поэтому им благодарна за этот результат. У нас были очень сильные поколения, но далеко не самое сильное поколение выиграло Дивизион В.