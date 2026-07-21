rbc.ua
UA | RU
Вторник, 21 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Легендарный тренер отказал сборной Италии: детали переговоров
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 21 июля 2026 · 10:55

Легендарный тренер отказал сборной Италии: детали переговоров

У специалиста была десятилетняя каденция в топ-клубе АПЛ
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Легендарный тренер отказал сборной Италии: детали переговоров
Пеп Гвардиола (фото: Getty Images)

Испанский специалист Пеп Гвардиола встретился с руководителями Итальянской федерации футбола. Они предлагают ему возглавить национальную сборную.

Об этом информирует Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Гвардиола и сборная Италии: сделки не будет?

Как утверждают источники, руководители Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини и его помощник Леонардо встретились с Гвардиолой в Барселоне. Однако переговоры получились короткими и продолжались почти одну минуту.

Сообщается, что 55-летний специалист не заинтересован в каких-либо предложениях, поскольку недавно завершил 10-летний период сотрудничества с "Манчестер Сити". Даже, несмотря на то, что работа в сборной не требует постоянного присутствия, Гвардиола хочет уделить время близким.

Пеп планирует воздержаться от тренерской работы в течение одного года.

Кто может возглавить сборную Италии?

Среди главных претендентов на вакантную должность называются имена Антонио Конте и Роберто Манчини. Также одним из кандидатов на эту роль остается Андреа Пирло.

Сборная Италии находится в поиске главного тренера после отставки Дженнаро Гаттузо, не сумевшего вывести команду в финальную часть ЧМ-2026. В плей-офф квалификации итальянские футболисты умудрились проиграть сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти.

Читайте также, где сборная Украины по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА этой осенью.

Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Главные новости
Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком Маленькие герои и большие рекорды: главные достижения ЧМ-2026 Маленькие герои и большие рекорды: главные достижения ЧМ-2026 Умер легендарный английский футболист: что стало причиной Умер легендарный английский футболист: что стало причиной
Мнения
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер