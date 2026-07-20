Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ"

Михаил Метревели анализирует шансы украинских представителей в еврокубках на успех в первых матчах Лиги Европы и Лиги конференций.
Ожидаю очень тактический матч. "ПАОК" с первых минут попытается завладеть мячом, применит высокий прессинг и быстрый перевод игры на фланги. Эта команда любит контролировать темп и много атаковать из-за крайних защитников.
"Динамо", думаю, не станет играть в открытый футбол. Скорее всего, киевляне сделают ставку на периодический контроль и компактную оборону, быстрый выход из защиты и, возможно, на контратаки. Если выдержат стартовое давление, то после 20–25 минуты игра выровняется.
Одним словом, ключ к успеху в матче в том, сможет ли "Динамо" пережить стартовый натиск соперника. Если да, то шансы на положительный результат будут очень высокими.
Думаю, что это будет самый интенсивный матч среди всех троих. Копенгаген привык действовать агрессивно, высоко прессинговать и быстро возвращать мяч после потери. Датчане будут пытаться сразу навязать силовую борьбу и диктовать темп.
"Полесье", наверное, вряд ли будет рисковать без надобности. Ожидаю компактный средний блок, много борьбы в центре поля и ставку на скорые переходы в атаку после перехватов.
Решающим фактором, как мне кажется, станет борьба в центре поля. Если "Полесье" не позволит сопернику постоянно накрывать себя прессингом и будет быстро выходить из-под давления, украинская команда может создать датчанам очень серьезные проблемы.
На мой взгляд, это будет совсем другой по характеру матч. "Гент" будет много контролировать мяч, терпеливо будет искать свободные зоны и постепенно расшатывать оборону соперника.
Бельгийцы привыкли играть позиционно и не форсировать события без надобности. "ЛНЗ", вероятнее всего, сознательно отдаст инициативу. Ожидаю плотную оборону, максимальную дисциплину без мяча и попытку использовать стандарты и быстрые контратаки.
Ключ к матчу – первый гол. Если "Гент" быстро забьет, игра может полностью перейти под его контроль. Если же "ЛНЗ" сохранит нули как можно дольше, нервозность бельгийцев будет только расти, и тогда украинская команда получит свои шансы.
Мой прогноз: игра будет похожа на игру "ЛНЗ" с "Шахтером".
Не думаю, что в этот четверг мы увидим открытый футбол с большим количеством моментов. Все три украинских клуба, скорее всего, сделают ставку, прежде всего, на организацию игры и дисциплину.
Именно поэтому не удивлюсь, если два, а возможно, и все три матча завершатся с минимальной разницей в счете или даже вничью. На старте еврокубкового сезона тактика, физическая готовность и терпение часто важнее индивидуального мастерства.