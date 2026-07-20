Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций

Sport RBC.UA рассказывает о том, в каких видах спорта россиянам вернули право на соревнования под собственной символикой, где они будут оставаться "нейтральными атлетами", а кто оставил их вне борта соревнований.

Международный олимпийский комитет в начале июля перевел ответственность за допуск россиян в соревнования на всех уровнях на профильные федерации. Часть из них уже дала агрессору зеленый свет, однако остаются и те, кто продолжает придерживаться принципиальной позиции.

Кто вернул россиян в соревнования

Еще до решения МОК в апреле этого года Международная Федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение вернуть россиянам и белорусам право соревноваться под своей символикой. Правда, World Aquatics решила проверять спортсменов на предмет их поддержки военной агрессии и на употребление запрещенных веществ.

Следующими такими непопулярными шагами прибегли в United World Wrestling (мировая федерация борьбы). Организация полностью упразднила все ограничения для атлетов из страны-агрессора. Им разрешили все: выступать под собственным флагом, гимном и использовать аббревиатуру "rus".

Тогда же в мае вернуть право россиянам на выступление с национальной символикой на турнирах под своей эгидой решила и World Gymnastics . Причем за возвращение россиян и белорусов в соревнования проголосовала и европейская федерация гимнастики.

Вице-президент Украинской Федерации гимнастики Стелла Захарова на своей странице в Facebook тогда раскритиковала как решение мировой организации, так и пассивные действия Министерства молодежи и спорта Украины.

"Украинская федерация гимнастики сделала все возможное и невозможное, чтобы бороться против этого решения. Чтобы отстаивать позицию Украины. Чтобы объяснять миру: не может быть "спорт вне политики", когда рядом с флагом страны-агрессора стоят украинские спортсмены, чьи города ежедневно обстреливают. Но сегодня хочется задать другой вопрос?" государства?”, – написала тогда Захарова.

Летом этот тренд подверглась и Международная федерация фехтования (FIE) . Правда, здесь есть одно отличие: россияне могут выступать под флагом на чемпионатах мира, а вот в европейских соревнованиях действует свой регламент. Впрочем, не исключено, что и здесь может сложиться ситуация, идентичная гимнастике, когда европейская федерация примет ту же позицию, что и мировая.

На это решение в начале июня эмоционально отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан :

"Нам часто говорят, что спорт вне политики. Но это не о политике. Это о моральном выборе. О том, чья жизнь и чья боль мир готов игнорировать. Мне трудно с этим смириться. Пока Украина продолжает хоронить своих людей, спортивный мир решает забыть вместо того, чтобы бороться за справедливость. Сегодня я чувствую не только гнев, я чувствую не только гнев, я чувствую не только гнев, я чувствую не только гнев. странице в Instagram.