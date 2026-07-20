Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу

Комментатор чемпионата мира по футболу 2026 года Вадим Шевякин анализирует успех сборной Испании на турнире и победу в финальном матче против Аргентины.

Впечатление от финала

Конечно, до матча никто не подозревал, что Аргентина сыграет столь безмоментно. Или что испанская защита надежна, как фундамент. Фактически произошло полное лишение мяча и возможностей для создания атак Аргентины.

В первом тайме не подозревалось, что Аргентина так проведет прямо весь матч. Мне казалось, что вот-вот бело-голубые начнут находить свои аргументы. Может быть, на стандартах. Может быть, на качествах Месси. Или Лаутаро мог бы выйти и что-то изменить впереди.

Еще в начале второго тайма Паредес получил желтую карточку, а вслед за ним – и Энцо Фернандес. Так вот, когда предупреждения показали Паредес, я подумал, что это нехорошо, потому что он опорник и только что вышел на поле. И мне казалось, что может у них все будет под контролем, может, они учтут эти факторы? Но как потом оказалось, Энцо свою команду подвел...

В экстра-таймах сам рисунок игры не изменился. Я бы ни в коем случае не сказал, что Аргентина играла в автобус, в 20-30 метрах от ворот. Это можно было бы назвать "умный автобус". То, чего не хватило Англии в полуфинале, чтобы не прижиматься, а встречать соперника по центральной линии и создавать проблемы не в 30-метровой зоне перед собственными воротами, а гораздо выше.

Испания справилась с Аргентиной в финале (фото: Spanish Football Federation)

Однако, в экстра-таймах уже стало ясно, что это будет а-ля "Икарус" от Месси и компании. Зачем был Месси все эти 120+ минут? Он не прессинговал, не отрабатывал, не отрыгивал, как и на протяжении всего чемпионата. Здесь это было очень нужно, особенно когда Аргентина осталась в меньшинстве.

Если бы вместо него на поле был Лаутаро Мартинес, возможно, было бы больше эффективности, но меньше надежд и надежд, что после пропущенного гола Аргентина все же забьет. Здесь можно говорить о том, что Роналду поменяли, потому что он и на предыдущем чемпионате мира, и на этом тоже шел на смену. Что касается Месси, то это не работает.

Кто мог выбить Испанию на ЧМ-2026?

Испания абсолютно заслуженно одерживает победу, абсолютно по делу. Пожалуй, ключевой для них момент – матч против Португалии. Наиболее ровный для них матч, где они не переиграли в такой степени своего соперника, чтобы ни в чем не сомневаться. Еще была Бельгия, но именно Португалия походила на ту команду, которая собиралась победить Испанию, а не дотянуть куда-то.

Франция и Аргентина – это было очень убедительно, здесь только аплодисменты тренеру сборной Испании, Луису де ла Фуэнте. Потому что перед стартом ЧМ-2026 говорил, что именно испанцы – главные фавориты. Я не был оригинальным, так полагали и букмекеры.

Луис де ла Фуэнте – архитектор успеха Испании (фото: Spanish Football Federation)

Просто из всех команд, которые я видел много раз в последние годы, именно Испания производила лучшее командное впечатление. И Испания его сохранила до финального свистка последнего матча.

Ферран Торрес вошел в историю

Что касается Феррана Торреса: сколько его травили за нереализованные моменты, за "факапы"... Я не воспринимаю его таким нападающим, он достаточно эффективен. Не в том плане, что он реализует свои шансы, а в том плане, что он находит их.

Таким нападающим ранее в Испании был Мората. А Ферран Торрес оказывается как минимум не слабее. А с этим эпохальным голом он даже и сильнее. Теперь он в истории, как Иньеста. У него, в отличие от Джулиано Симеоне на последних минутах, нога не дрогнула.