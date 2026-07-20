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Баскетбол 20 июля 2026 · 03:03

Капитан молодежной сборной Украины признан MVP Евробаскета U-20

Украинская команда одержала победу в дивизионе B
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Капитан молодежной сборной Украины признан MVP Евробаскета U-20
Егор Сушкин (фото: FIBA)

Украинский баскетболист Егор Сушкин получил персональное признание на молодежном чемпионате Европы: его признали самым ценным игроком турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу Федерации баскетбола Украины .

Персональная награда Сушкина

Капитан молодежной сборной Украины U-20 провел продуктивный турнир: в среднем за матч он набирал 18.9 очков, выигрывал 2.9 подбора и отдавал 4.7 передачи. Сушкин стал самым результативным игроком чемпионата Европы и четвертым в рейтинге ассистентов.

Эти достижения игрок подкрепил успешным выступлением в финале чемпионата: разыгрывающий набрал 26 очков в решающем матче с командой Исландии (74:64).

Кто вошел в символическую сборную Евробаскета U-20

Кроме Егора Сушкина в символическую сборную попал еще один представитель украинской команды: Десмонд Йяму. Наш центровой занял восьмое место на турнире по количеству выигранных подборов.

В среднем за игру Йяму набирал 9.4 очка, 9.8 подбора и 2.4 передачи.

Карьера Егора Сушкина

На профи-уровне Егор Сушкин дебютировал в 2024 году, когда в 18-летнем возрасте начал выступать в составе "Киев-Баскета" в Суперлиге. Через два года в киевском клубе разыгрывающий вырос к игроку уровня национальной сборной Украины.

Несколько недель назад Сушкин подписал контракт с новым агентством: это свидетельствует о том, что игрок планирует попробовать свои силы в новом чемпионате. Тем более что "Киев-Баскет" покинул главный тренер Дмитрий Забирченко, который теперь продолжит карьеру в "Харьковских Соколах".

Сборная Украины стала чемпионом Евробаскета U-20 , матчи которого с 12 по 20 июля прошли в Словакии.

Теги: Баскетбол
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