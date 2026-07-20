После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола

Футбол победил все, Испания – особенная

Пожалуй, большинство согласится с тем, что такого удивительного финала большого турнира, тем более, Чемпионата мира, не было давно. Аргентина, ползшая по стадиям плейоф и классно сыгравшая против Англии в полуфинале, в решающем матче забыла о футболе.

Традиционная грязь на поле, провокации, красная карточка и первый удар по воротам соперника на 120-й минуте – это точно не чемпионская игра. Было ощущение, что если они дотянут до серии пенальти, то ликуют именно они, и это было бы большим поражением футбола.

Однако Испания, которая с начала турнира вместе с Францией была главным претендентом на трофей, достигла этого. Если посмотреть на состав испанцев, если сравнить его с золотым составом 2010 года, то в нем нет персон уровня Хави, Иньесты, Касильяса, Рамоса, Торреса и других звезд.

В этой "Фурии Роха" есть звездный вундеркинд Ламин Ямаль, классный, но скромный Родри и остальные пока весьма скромные по статусу ребят. Но ведь какая игра! Какое взаимодействие на поле!

Очень показательно, что Испания за восемь матчей турнира пропустила лишь один гол. Более того, в матчах плейоф против Бельгии, Португалии, Франции и Аргентины соперники смогли нанести лишь семь ударов в створ ворот чемпионов мира. Это признак качества! Круто, что в итоге этот магический футбол все же победил.

Футбол не вне политики

Если кто-то будет утверждать обратное, не соглашайтесь. Этот Мундиаль в очередной раз доказал, что футбол очень политизирован. Признаюсь откровенно, я не знаю имен глав Мексики и Канады, но Чемпионат мира проходил и в этих странах тоже.

А вот персона Дональда Трампа на протяжении турнира возникала регулярно. Апогеем, конечно, стала отмена дисквалификации игрока сборной США Балогуна перед матчем плейоф против Бельгии. Бессмысленный и неприятный прецедент после вмешательства президента страны. Трамп комментировал какие-то решения по турниру, высказывал мнения по поводу Кейна и Месси и, конечно же, вместе со своим временным дворецким Инфантино принимал участие в награждении финалистов.

Причем ради него сменили традицию, при которой капитан получает главную награду и несет ее в команду – на этот раз нес Трамп вместе с Инфантино, а затем Дональд не хотел уходить из пьедестала, когда чемпионы собирались справедливо праздновать. Родри даже пришлось ему намекнуть, что нужно уйти.

Ради этого еще развернули беспрецедентные меры безопасности в районе стадиона, где проходил финал. Вплоть до бесполетной зоны в районе проведения матча и дежурства F-16. И все это однозначно too much…

Деньги, деньги, деньги и еще раз деньги

Да, без них в большом футболе никуда. Это дорогое удовольствие, а большинство футболистов зарабатывают миллионы. Но этот мундиаль стал витриной чрезмерной коммерциализации. Расширение количества участников с 32 до 48 для увеличения общего количества матчей с 64 до 104.

Hydration brake – чтобы иметь дополнительные 3-4 минуты, чтобы покрутить рекламные блоки в каждом тайме, это раздражало весь Мундиаль, хотя постепенно к ним привыкли. Видимо, на это и был расчет, а дальше это станет частью, по крайней мере, крупных турниров, в том числе клубных. Впрочем, 27 минуты перерыва между таймами финала именно для того, чтобы было больше времени на рекламу – это космическая нелепость.

Теперь Инфантино заговорил о потенциальном увеличении количества участников до 64 чуть ли не на следующем Чемпионате мира 2030. Подал под соусом, что маленьким странам нужно давать шанс сыграть на ЧМ, иначе они могут перестать развиваться. Ну да, верим, почти верим, Джанни.

104 матча за 39 дней на самом деле было многовато. А учитывая увиденное в финале, с каждой минутой все сильнее хотелось, чтобы этот турнир как можно быстрее завершился. Излишество никогда не бывает хорошим.

Время Месси и Роналду ушло, но равных им нет

Дискуссии о том, кто все же лучший – Лео или Криштиано по инерции докатились и до этого Мундиаля. Хотя их градус уже не был столь огненным.

Португалец, как и его сборная, не показали ничего особенного и по игре совсем не претендовали на фаворитизм. Аргентинец – да, сиял в определенных моментах, особенно когда его команде приходилось включать турборежим на последних минутах матчей плейоф. Вот только это были матчи против Кабо-Верде, Египта и Швейцарии. В которых, казалось бы, еще действующие в то время чемпионы мира должны были побеждать увереннее и без лишних нервов.

Криштиану Роналду сыграл на своем шестом мундиале (фото: Getty Images)

Впрочем, с Англией в полуфинале Лео действительно в какой-то момент перевернул игру двумя ассистами. А вот в финале не показал ничего. Что вроде бы не подходит мастеру с его уровнем и статусом.

Другой вопрос, что назвать преемников Месси и Роналду по этому особому Х-фактору этот ЧМ не позволит. Ямаль хоть и сыграл все минуты турнира, но забил один гол и вообще не слишком выделялся в своей команде-звезде. Мбаппе? Так, на его счету 10 голов он стал первым футболистом в ХХI веке, которому удалось забить столько на одном Чемпионате мира, но глобально это не дало ничего ни ему (кроме Золотой бутсы), ни его команде. Кажется, открытие новых гениев придется еще подождать.

Норвегия очаровала, Германия и Бразилия – дизлайк

На самом деле, и Бельгия, и Нидерланды вполне могут быть в списке разочарований. Но кто провалился кричаще, так это немцы и бразильцы. Поражение Бундестим от Эквадора в группе насторожило, бледная игра против Парагвая в 1/16 добавила этого ощущения, а вылет в серии пенальти от них как будто подчеркнул очевидную слабость четырехкратных чемпионов мира. Зато теперь их возглавит Юрген Клопп, и это крутое достояние ради которого, возможно, и стоило провалить Мундиаль.

Юрген Клопп поведет Германию к новым победам (фото: Getty Images)

Бразилия – это просто что-то с чем-то. Управлять юными и талантливыми поставили взрослого и титулованного Анчелотти, но, кажется, качественного метча между ними не произошло. Организация игры селесао хромала, аромата убедительности не хватало, поэтому вылет от Норвегии большинство нейтральных болельщиков поздравляло с радостью. Тем более он был совершенно справедлив.

А скандинавы вообще оказались чуть ли не главным открытием – их жажда, усердие, игровая дисциплина и, конечно, Эрлинг Холланд радовали от матча к матчу. Определенными неожиданностями четвертьфинала стали сборные Марокко и Швейцарии, но такого же восторга они не вызвали.

До следующего Мундиаля осталось ждать недолго – 3 года, 10 месяцев и 20 дней. Хочется надеяться, что мы будем болеть за сборную Украины. Уже мирной и успешной Украины!