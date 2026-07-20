Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України .

Персональна нагорода Сушкіна

Капітан молодіжної збірної України U-20 провів продуктивний турнір: в середньому за матч він набирав 18.9 очка, вигравав 2.9 підбирання та віддавав 4.7 передачі. Сушкін став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Європи та четвертим в рейтингу асистентів.

Ці здобутки гравець підкріпив успішним виступом у фіналі чемпіонату: розігруючий набрав 26 очок у вирішальному матчі із командою Ісландії (74:64).

Хто увійшов до символічної збірної Євробаскету U-20

Окрім Єгора Сушкіна до символічної збірної потрапив ще один представник української команди: Десмонд Йяму. Наш центровий посів восьме місце на турнірі за кількістю виграних підбирань.

В середньому за гру Йяму набирав 9.4 очка, 9.8 підбирання та 2.4 передачі.

Кар'єра Єгора Сушкіна

На профі-рівні Єгор Сушкін дебютував у 2024 році, коли у 18-річному віці почав виступати у складі "Київ-Баскета" в Суперлізі. За два роки у київському клубі розігруючий виріс до гравця рівня національної збірної України.

Кілька тижнів тому Сушкін підписав контракт із новою агенцією: це свідчить про те, що гравець планує спробувати свої сили у новому чемпіонаті. Тим паче, що "Київ-Баскет" залишив головний тренер Дмитро Забірченко, який тепер продовжить кар'єру у "Харківських Соколах".