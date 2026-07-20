rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 20 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 20 липня 2026 · 00:44

Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй

Наші гравці зберігають шанси на плей-оф
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй
Українські волейболісти виграли останній матч основного етапу (фото: volleyballworld.com)

В останньому матчі українська команда перемогла німців на тлі двох поразок в останніх матчах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як пройшов матч

Поєдинок розпочався невдало для українців: німці швидко повели 10:5. Eтім, "синьо-жовті" поступово скоротили відставання, а за рахунку 23:23 виграли два розіграші поспіль і забрали першу партію – 25:23.

У другому сеті вже Німеччина контролювала перебіг гри та зрівняла рахунок у матчі, перемігши 25:20.

Після цього збірна України знову перехопила ініціативу. Третій сет завершився на користь підопічних Рауля Лосано – 25:22.

Найбільш драматичною стала четверта партія. Українці поступалися чотирма очками, однак зуміли відігратися у вирішальний момент і дотиснули суперника – 26:24, оформивши перемогу з рахунком 3:1.

Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги наційУкраїна виграла в останньому матчі Ліги націй (фото: volleyballworld.com)

Ліга націй-2026. Основний раунд

Україна – Німеччина – 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Які шанси України на вихід до плейоф

Перемога над Німеччиною дозволила українській збірній зберегти шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги націй.

Доля останньої путівки до плейоф вирішиться у матчі між Францією та Болгарією. Якщо перемогу здобудуть французи, саме збірна України стане восьмим учасником вирішальної стадії турніру.

Раніше повідомлялося, що збірна України підсилила склад перед вирішальним тижнем у Лізі націй.

Теги: Волейбол
Головні матчі
ЧС-2026 Матч завершився
Іспанія 1:0 Аргентина
ЧС-2026 Матч завершився
Франція 4:6 Англія
Головні новини
Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй
Точки зору
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт