Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй

В останньому матчі українська команда перемогла німців на тлі двох поразок в останніх матчах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як пройшов матч

Поєдинок розпочався невдало для українців: німці швидко повели 10:5. Eтім, "синьо-жовті" поступово скоротили відставання, а за рахунку 23:23 виграли два розіграші поспіль і забрали першу партію – 25:23.

У другому сеті вже Німеччина контролювала перебіг гри та зрівняла рахунок у матчі, перемігши 25:20.

Після цього збірна України знову перехопила ініціативу. Третій сет завершився на користь підопічних Рауля Лосано – 25:22.

Найбільш драматичною стала четверта партія. Українці поступалися чотирма очками, однак зуміли відігратися у вирішальний момент і дотиснули суперника – 26:24, оформивши перемогу з рахунком 3:1.

Україна виграла в останньому матчі Ліги націй (фото: volleyballworld.com)

Ліга націй-2026. Основний раунд

Україна – Німеччина – 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Які шанси України на вихід до плейоф

Перемога над Німеччиною дозволила українській збірній зберегти шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги націй.

Доля останньої путівки до плейоф вирішиться у матчі між Францією та Болгарією. Якщо перемогу здобудуть французи, саме збірна України стане восьмим учасником вирішальної стадії турніру.