Склад підсилено: збірна України розпочинає вирішальний тиждень в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій дев’ятий поєдинок у Лізі націй. Суперником наших збірників у сербському Белграді стане непоступлива команда Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію волейболу України .

Третій ігровий тиждень в Лізі націй збірна України розпочне на п'ятому місці. В активі нашої команди - 5 перемог і 3 поразки.

Це дає "синьо-жовтим" путівку в плей-офф турніру, до якого потрапляють сім найкращих збірних. Також місце в турнірі собі гарантував Китай, який прийматиме плей-офф.

Збірна Ірану розташувалась на 15-му місці в таблиці. Проте в останньому матчі проти Куби саме іранці святкували перемогу.

Зміни в заявці

Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. До складу команди повернулись догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко. Вони обидва пропускали другий ігровий тиждень через виступи у складі молодіжної збірної України на Євро U-22.

Також догравальника Олександра Наложного змінив зв'язуючий Віталій Щитков. Загальна заявка нашої збірної на третій ігровий тиждень виглядає так:

Зв'язуючі:

Юрій Синиця ("Гебей")

Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни")

Сергій Євстратов ("Леви")

Діагональні:

Максим Тонконог ("Чивітанова")

Василь Тупчій ("Барком-Кажани")

Олександр Бойко ("Калабрія Вібо Валентія")

Блокуючі:

Юрій Семенюк ("Варшава")

Владислав Щуров ("Барком-Кажани")

Денис Велецький ("Епіцентр-Подоляни"/збірна U20)

Максим Дрозд ("Епіцентр-Подоляни")

Догравальники:

Ілля Ковальов ("Ґожув")

Дмитро Янчук ("Панатінаїкос")

Євген Кісілюк ("Рапід")

Олег Плотницький ("Перуджа")

Ліберо:

Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани")

Євген Бойко ("Решетилівка")

Де та коли дивитися гру

Матч Україна - Іран почнеться сьогодні, 15 липня, о 17:30 за київським часом.

Пряма трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі та діджитал-платформах "Суспільне Спорт".