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Склад підсилено: збірна України розпочинає вирішальний тиждень в Лізі націй

10:30 15.07.2026 Ср
2 хв
"Синьо-жовті" тримаються серед лідерів за підсумками попередніх тижнів
aimg Малюгін Микита
Склад підсилено: збірна України розпочинає вирішальний тиждень в Лізі націй Збірна України проведе вирішальні матчі в Лізі націй (Фото: Федерація волейболу України)
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Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій дев’ятий поєдинок у Лізі націй. Суперником наших збірників у сербському Белграді стане непоступлива команда Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію волейболу України.

Третій ігровий тиждень в Лізі націй збірна України розпочне на п'ятому місці. В активі нашої команди - 5 перемог і 3 поразки.

Це дає "синьо-жовтим" путівку в плей-офф турніру, до якого потрапляють сім найкращих збірних. Також місце в турнірі собі гарантував Китай, який прийматиме плей-офф.

Збірна Ірану розташувалась на 15-му місці в таблиці. Проте в останньому матчі проти Куби саме іранці святкували перемогу.

Зміни в заявці

Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. До складу команди повернулись догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко. Вони обидва пропускали другий ігровий тиждень через виступи у складі молодіжної збірної України на Євро U-22.

Також догравальника Олександра Наложного змінив зв'язуючий Віталій Щитков. Загальна заявка нашої збірної на третій ігровий тиждень виглядає так:

Зв'язуючі:

  • Юрій Синиця ("Гебей")
  • Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни")
  • Сергій Євстратов ("Леви")

Діагональні:

  • Максим Тонконог ("Чивітанова")
  • Василь Тупчій ("Барком-Кажани")
  • Олександр Бойко ("Калабрія Вібо Валентія")

Блокуючі:

  • Юрій Семенюк ("Варшава")
  • Владислав Щуров ("Барком-Кажани")
  • Денис Велецький ("Епіцентр-Подоляни"/збірна U20)
  • Максим Дрозд ("Епіцентр-Подоляни")

Догравальники:

  • Ілля Ковальов ("Ґожув")
  • Дмитро Янчук ("Панатінаїкос")
  • Євген Кісілюк ("Рапід")
  • Олег Плотницький ("Перуджа")

Ліберо:

  • Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани")
  • Євген Бойко ("Решетилівка")

Де та коли дивитися гру

Матч Україна - Іран почнеться сьогодні, 15 липня, о 17:30 за київським часом.

Пряма трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі та діджитал-платформах "Суспільне Спорт".

Раніше ми повідомляли, що завдяки успішним виступам в Лізі націй, чоловіча волейбольна збірна України вперше увірвалася в топ-10 найсильніших збірних світу.

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