Склад підсилено: збірна України розпочинає вирішальний тиждень в Лізі націй
Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій дев’ятий поєдинок у Лізі націй. Суперником наших збірників у сербському Белграді стане непоступлива команда Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію волейболу України.
Третій ігровий тиждень в Лізі націй збірна України розпочне на п'ятому місці. В активі нашої команди - 5 перемог і 3 поразки.
Це дає "синьо-жовтим" путівку в плей-офф турніру, до якого потрапляють сім найкращих збірних. Також місце в турнірі собі гарантував Китай, який прийматиме плей-офф.
Збірна Ірану розташувалась на 15-му місці в таблиці. Проте в останньому матчі проти Куби саме іранці святкували перемогу.
Зміни в заявці
Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. До складу команди повернулись догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко. Вони обидва пропускали другий ігровий тиждень через виступи у складі молодіжної збірної України на Євро U-22.
Також догравальника Олександра Наложного змінив зв'язуючий Віталій Щитков. Загальна заявка нашої збірної на третій ігровий тиждень виглядає так:
Зв'язуючі:
- Юрій Синиця ("Гебей")
- Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни")
- Сергій Євстратов ("Леви")
Діагональні:
- Максим Тонконог ("Чивітанова")
- Василь Тупчій ("Барком-Кажани")
- Олександр Бойко ("Калабрія Вібо Валентія")
Блокуючі:
- Юрій Семенюк ("Варшава")
- Владислав Щуров ("Барком-Кажани")
- Денис Велецький ("Епіцентр-Подоляни"/збірна U20)
- Максим Дрозд ("Епіцентр-Подоляни")
Догравальники:
- Ілля Ковальов ("Ґожув")
- Дмитро Янчук ("Панатінаїкос")
- Євген Кісілюк ("Рапід")
- Олег Плотницький ("Перуджа")
Ліберо:
- Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани")
- Євген Бойко ("Решетилівка")
Де та коли дивитися гру
Матч Україна - Іран почнеться сьогодні, 15 липня, о 17:30 за київським часом.
Пряма трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі та діджитал-платформах "Суспільне Спорт".
Раніше ми повідомляли, що завдяки успішним виступам в Лізі націй, чоловіча волейбольна збірна України вперше увірвалася в топ-10 найсильніших збірних світу.