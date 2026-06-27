Історичний тріумф! Волейбольна збірна України вперше увірвалася до топ-10 світу
Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії увійшла до чільної десятки світового рейтингу FIVB. Цей історичний прорив став можливим завдяки черговій феєричній перемозі підопічних Рауля Лосано на другому змагальному тижні Ліги націй-2026.
Валідольний розгром Канади та мінус п'ять конкурентів
Доленосною для українців стала битва проти збірної Канади. "Синьо-жовті" продемонстрували залізний характер, дотиснувши суперника у чотирьох сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23). Цей успіх приніс Україні додаткові 7.7 очка у світовий табель про ранги.
Ліга націй-2026. Результати восьмого дня
- Китай - Аргентина - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)
- Україна - Канада - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)
- Іран - Японія - 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:25)
- Бельгія - Німеччина - 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)
- Бразилія - Італія - 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)
- Сербія - Куба - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)
Завдяки цьому здобутку наша команда злетіла одразу на 9-те місце у світовому рейтингу, одним махом випередивши у таблиці Канаду, Туреччину, Аргентину, Німеччину та Сербію.
Зазначимо, що цьому передував божевільний переможний серіал: перед канадцями українці розбили третю команду світу Бразилію (3:1) та чинних чемпіонів світу італійців (3:0).
Світовий рейтинг чоловічих збірних (топ-10 станом на 26 червня):
- Польща - 374.85 очка
- Італія - 355.91
- США - 339.44
- Бразилія - 332.98
- Японія - 321.36
- Словенія - 313.26
- Франція - 298.84
- Болгарія - 263.76
- Україна - 252.15
- Сербія - 251.59
Що коїться у таблиці Ліги націй
У турнірній таблиці престижної комерційної серії Україна наразі утримує фантастичне друге місце. Наші волейболісти мають у своєму доробку 5 перемог у 7 поєдинках та 16 очок.
"Синьо-жовті" навіть претендували на лідерство, проте збірна Японії у паралельному турі на тайбрейку вигризла перемогу в Ірану (3:2) і зберегла за собою першу сходинку, випереджаючи українців лише за кількістю виграних матчів (6 проти 5).
Турнірна таблиця Ліги націй-2026 (після матчів 26 червня)
- Японія - 6 перемог (6 матчів), 16 очок (18:7 - за сетами)
- Україна - 5 перемог (7), 16 очок (17:9)
- США - 5 перемог (6), 15 очок (17:6)
- Словенія - 5 перемог (6), 11 очок (16:12)
- Італія - 4 перемоги (7), 13 очок (16:13)
- Сербія - 4 перемоги (6), 12 очок (13:9)
- Бразилія - 4 перемоги (6), 11 очок (14:10)
- Польща - 4 перемоги (6), 11 очок (16:12)
- Туреччина - 3 перемоги (6), 9 очок (12:11)
- Болгарія - 3 перемоги (6), 9 очок (12:12)
- Німеччина - 3 перемоги (6), 9 очок (12:13)
- Бельгія - 3 перемоги (7), 9 очок (14:16)
- Франція - 3 перемоги (6), 6 очок (11:15)
- Аргентина - 2 перемоги (6), 6 очок (10:14)
- Канада - 1 перемоги (6), 6 очок (11:16)
- Іран - 1 перемога (7), 6 очок (10:18)
- Китай - 1 перемога (8), 4 очки (9:21)
- Куба - 0 перемог (6), 2 очки (4:18)
Нагадаємо, для виходу у фінальний плей-офф Україні необхідно втриматися у топ-7 підсумкової таблиці.
Свій наступний поєдинок у Лізі націй-2026 збірна України проведе вже у неділю, 28 червня, о 14:00 за київським часом.
Суперником наших козаків стане збірна Болгарії. Пряму трансляцію зустрічі дивіться на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.
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