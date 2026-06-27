ua en ru
Сб, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Історичний тріумф! Волейбольна збірна України вперше увірвалася до топ-10 світу

08:40 27.06.2026 Сб
2 хв
Український волейбол шокує світ. Після серії сенсацій "синьо-жовті" здійснили небачений прорив
aimg Катерина Урсатій
Історичний тріумф! Волейбольна збірна України вперше увірвалася до топ-10 світу Збірна України з волейболу (фото: instagram.com/ukraine.nvt)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії увійшла до чільної десятки світового рейтингу FIVB. Цей історичний прорив став можливим завдяки черговій феєричній перемозі підопічних Рауля Лосано на другому змагальному тижні Ліги націй-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг Міжнародної федерації волейболу.

Валідольний розгром Канади та мінус п'ять конкурентів

Доленосною для українців стала битва проти збірної Канади. "Синьо-жовті" продемонстрували залізний характер, дотиснувши суперника у чотирьох сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23). Цей успіх приніс Україні додаткові 7.7 очка у світовий табель про ранги.

Ліга націй-2026. Результати восьмого дня

  • Китай - Аргентина - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)
  • Україна - Канада - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)
  • Іран - Японія - 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:25)
  • Бельгія - Німеччина - 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)
  • Бразилія - Італія - 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)
  • Сербія - Куба - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

Завдяки цьому здобутку наша команда злетіла одразу на 9-те місце у світовому рейтингу, одним махом випередивши у таблиці Канаду, Туреччину, Аргентину, Німеччину та Сербію.

Зазначимо, що цьому передував божевільний переможний серіал: перед канадцями українці розбили третю команду світу Бразилію (3:1) та чинних чемпіонів світу італійців (3:0).

Світовий рейтинг чоловічих збірних (топ-10 станом на 26 червня):

  1. Польща - 374.85 очка
  2. Італія - 355.91
  3. США - 339.44
  4. Бразилія - 332.98
  5. Японія - 321.36
  6. Словенія - 313.26
  7. Франція - 298.84
  8. Болгарія - 263.76
  9. Україна - 252.15
  10. Сербія - 251.59

Що коїться у таблиці Ліги націй

У турнірній таблиці престижної комерційної серії Україна наразі утримує фантастичне друге місце. Наші волейболісти мають у своєму доробку 5 перемог у 7 поєдинках та 16 очок.

Читайте також: Плотницький повернувся офіційно: збірна України з волейболу назвала склад на сезон

"Синьо-жовті" навіть претендували на лідерство, проте збірна Японії у паралельному турі на тайбрейку вигризла перемогу в Ірану (3:2) і зберегла за собою першу сходинку, випереджаючи українців лише за кількістю виграних матчів (6 проти 5).

    Турнірна таблиця Ліги націй-2026 (після матчів 26 червня)

    1. Японія - 6 перемог (6 матчів), 16 очок (18:7 - за сетами)
    2. Україна - 5 перемог (7), 16 очок (17:9)
    3. США - 5 перемог (6), 15 очок (17:6)
    4. Словенія - 5 перемог (6), 11 очок (16:12)
    5. Італія - 4 перемоги (7), 13 очок (16:13)
    6. Сербія - 4 перемоги (6), 12 очок (13:9)
    7. Бразилія - 4 перемоги (6), 11 очок (14:10)
    8. Польща - 4 перемоги (6), 11 очок (16:12)
    9. Туреччина - 3 перемоги (6), 9 очок (12:11)
    10. Болгарія - 3 перемоги (6), 9 очок (12:12)
    11. Німеччина - 3 перемоги (6), 9 очок (12:13)
    12. Бельгія - 3 перемоги (7), 9 очок (14:16)
    13. Франція - 3 перемоги (6), 6 очок (11:15)
    14. Аргентина - 2 перемоги (6), 6 очок (10:14)
    15. Канада - 1 перемоги (6), 6 очок (11:16)
    16. Іран - 1 перемога (7), 6 очок (10:18)
    17. Китай - 1 перемога (8), 4 очки (9:21)
    18. Куба - 0 перемог (6), 2 очки (4:18)

    Нагадаємо, для виходу у фінальний плей-офф Україні необхідно втриматися у топ-7 підсумкової таблиці.

    Свій наступний поєдинок у Лізі націй-2026 збірна України проведе вже у неділю, 28 червня, о 14:00 за київським часом.

    Суперником наших козаків стане збірна Болгарії. Пряму трансляцію зустрічі дивіться на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

    Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

    Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
    Або читайте нас там, де вам зручно!
    Більше по темі:
    Волейбол Збірна України Ліга націй
    Новини
    Пентагон не встиг витратити майже мільярд доларів на закупівлю нової зброї для України
    Пентагон не встиг витратити майже мільярд доларів на закупівлю нової зброї для України
    Аналітика
    "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
    Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN