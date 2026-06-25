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Плотницький проти чемпіонів світу: Україна сенсаційно рознесла Італію у волейбольній Лізі націй

18:59 25.06.2026 Чт
3 хв
"Синьо-жовті" зіграли з другим топ-суперником за два дні
aimg Андрій Костенко
Плотницький проти чемпіонів світу: Україна сенсаційно рознесла Італію у волейбольній Лізі націй Матч Україна – Італія (фото: volleyballworld.com)
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Збірна України продовжує виступи у розіграші чоловічої Ліги націй з волейболу. Після сенсаційної перемоги над Бразилією напередодні, "синьо-жовті" вийшли на поєдинок з іншим топ-суперником – чинним чемпіоном світу Італією.

Про те, як пройшла гра і який принесла результат – повідомляє РБК-Україна.

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Волейбол. Ліга націй. Чоловіки

Україна – Італія – 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

До матчу

Суперники зустрічалися між собою другий сезон поспіль: у дебютному розіграші Ліги націй-2025 Україна вже демонструвала свій характер, зумівши забрати заліковий бал у гранда після драматичного п'ятисетового поєдинку.

Повернення до складу лідера збірної Олега Плотницького додало українській команді впевненості, яка була вкрай необхідною у дуелі з чинними чемпіонами світу.

Історично українцям було важко протистояти італійській збірній – до 2025 року "синьо-жовті" не могли виграти жодної партії в офіційних матчах проти цього суперника. Однак минулорічний досвід, коли команди провели два напружені поєдинки (непроста перемога Італії на тай-брейку в Лізі націй та впевнений успіх "Скуадри Адзурри" на мундіалі), остаточно переконав: українська волейбольна збірна переросла статус андердога.

Як пройшла гра

Перша партія пройшла під диктовку України: наші волейболісти з самого початку вирвалися вперед на три пункти. Попри спроби італійців вирівняти гру до середини сету, "синьо-жовті" зуміли втримати перевагу та дотиснути суперника у кінцівці - 25:23.

Другий сет став справжнім бенефісом українців. Зі старту партії вони забезпечили собі комфортний відрив у п'ять очок (8:3), який до фінального свистка зріс до семи пунктів. Переконливі 25:19 на табло засвідчили беззаперечну перевагу команди Рауля Лосано.

У третьому сеті італійці намагалися переломити хід подій, проте після короткого обміну очками Україна знову влаштувала справжній шторм. Серія вдалих розіграшів дозволила українцям відірватися на сім очок до середини партії (17:10). Не залишаючи чемпіонам світу жодних шансів, "синьо-жовті" впевнено завершили сет - 25:16.

Плотницький проти чемпіонів світу: Україна сенсаційно рознесла Італію у волейбольній Лізі націй

Олег Плотницький у матчі з Італією (фото: volleyballworld.com)

Герой протистояння

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став зірковий догравальник "синьо-жовтих" Олег Плотницький. На його рахунку 15 очок, серед яких 12 набраних в атаці та 3 ейси, що стали ключовими у найважливіші моменти матчу.

Що далі

Для України це вже друга поспіль звитяга над топсуперником - раніше "синьо-жовті" зуміли здолати збірну Бразилії. Більше того, цей успіх став історичним, адже наша команда вперше в історії офіційних протистоянь здолала Італію.

Цей результат суттєво покращив турнірне становище підопічних Рауля Лосано: з чотирма перемогами та 13 очками в активі вони піднялися на проміжну другу сходинку в таблиці Ліги націй.

Наступний поєдинок Україна проведе вже завтра, у п'ятницю, 26 червня. Суперником українців стане збірна Канади, початок матчу о 17:30.

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