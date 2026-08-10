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Футбол 10 серпня 2026 · 17:25

УПЛ: "Полісся" перемогло "Харків" у центральному матчі туру (відео)

Фатальною для гостей стала провальна п'ятихвилинка у другому таймі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УПЛ: "Полісся" перемогло "Харків" у центральному матчі туру (відео)
Матч "Полісся" – "Харків" (фото: УПЛ)

Житомирське "Полісся" здобуло переконливу перемогу над "Харковом" у центральному поєдинку 2-го туру української Прем'єр-ліги. Господарі поля зняли всі питання щодо переможця у другому таймі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 2-й тур

"Полісся" – "Харків" – 3:1

Голи: Андрієвський, 28, Чоботенко, 61, Брагару, 65 – Ітодо, 82

"Загадковий" гол "Полісся" до перерви

Початок зустрічі на оновленому стадіоні "Центральний" у Житомирі пройшов під контролем "полісся". Вже на 17-й хвилині господарі були близькими до успіху, проте після скидки Федора удар Краснопіра прийняла на себе штанга.

"Харків" відповів гострим моментом Калюжного після вільного удару, але захисники господарів блокували постріл.

Тиск житомирян дав результат на 28-й хвилині: Велетень пройшов по лівому флангу та віддав простріл у штрафний, де Краснопір виграв дуель у боротьбі з захисником. М'яч покотився в сторону воріт, де його для вірності добив у сітку Андрієвський. На трибунах виникла суперечка, хто автор голу – нападник чи півзахисник (УПЛ у підсумку записала м'яч на Андрієвського). Але, як би там не було, рахунок став 1:0 на користь колективу з Житомира.

Гості до перерви намагалися відігратися, але ударам Профіні та Кастільйо бракувало влучності.

Результативний другий тайм

Після відпочинку підопічні Руслана Ротаня повністю перехопили ініціативу та вирішили долю протистояння протягом чотирьох хвилин. На 61-й – після розіграшу кутового та прострілу Андраде розрив у рахунку подвоїв Чоботенко, вдало зігравши на ближній стійці.

Третій гол "Полісся" на 65-й хвилині забив Брагару, який щойно вийшов на заміну: після перехоплення Андрієвського та передачі Михайліченка вінгер розкішним ударом під поперечину відправив третій м'яч у ворота Єрмакова (3:0).

Харків'янам вдалося скоротити відставання на 82-й хвилині: Калюжний проштовхнув м'яч у штрафний майданчик на Ітодо, а той влучним ударом низом у дальній кут пробив Бущана, встановивши остаточний рахунок 3:1.

Завдяки цій перемозі "Полісся" продовжує йти без втрат на старті сезону, маючи в активі шість очок після двох турів.

Раніше ми розповіли і показали, як воротар із Другої ліги шокував суперників голом зі своєї половини поля.

Теги: УПЛ Полісся Харків Футбол
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