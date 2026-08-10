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Баскетбол 10 серпня 2026 · 09:38

"Київ-Баскет" оголосив про гучний трансфер одного з лідерів Суперліги

30-річний Ілля Кабацюра минулого сезону був головною ударною силою "Говерли"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Київ-Баскет" оголосив про гучний трансфер одного з лідерів Суперліги
Ілля Кабацюра (фото: ФБУ)

Столичний "Київ-Баскет" офіційно підтвердив поповнення ростера перед стартом нового баскетбольного сезону. Команда підсилилася досвідченим форвардом, який у минулій кампанії демонстрував вражаючу результативність в українській Суперлізі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу столичного клубу.

Новий виклик для баскетболіста

30-річний форвард Ілля Кабацюра офіційно продовжить кар'єру у складі "Київ-Баскета". Досвідчений гравець захищатиме кольори київського клубу в сезоні-2026/2027.

У столичному клубі розраховують, що підписання досвідченого виконавця суттєво зміцнить передню лінію та допоможе команді вести боротьбу за найвищі нагороди внутрішньої арени.

&quot;Київ-Баскет&quot; оголосив про гучний трансфер одного з лідерів Суперліги

Вражаюча статистика минулого сезону

Попередній сезон баскетболіст провів у складі "Говерли" з Івано-Франківська, де виступав у ролі одного з ключових лідерів колективу. На паркеті форвард демонстрував високі показники ефективності та стабільну гру в атаці та захисті.

Зокрема, у середньому за матч у складі прикарпатців Кабацюра здобував 14,4 очка, виконував 6 підбирань та віддавав 2,4 результативні передачі.

Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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