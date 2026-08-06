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Баскетбол 06 серпня 2026 · 12:52

З гравцями НБА: збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027

Чоловіча збірна України з баскетболу починає підготовку до другого етапу відбору на чемпіонат світу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З гравцями НБА: збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027
До розширеного складу потрапили 16 гравців (Фото: ФБУ)

Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу оголосив розширений склад на перші поєдинки другого групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Наприкінці серпня "синьо-жовті" зіграють проти національних команд Греції та Чорногорії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Розширений склад збірної України

До табору національної команди викликано 16 баскетболістів, серед яких представники НБА, європейських чемпіонатів та студентської ліги NCAA:

  • Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Ілля Тиртишник ("Catarzano", Італія), Максим Шульга ("Бостон Селтікс", НБА), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА).
  • Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В’ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов’єдо", Іспанія).
  • Центрові: Ростислав Новицький ("ВЕФ", Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія), Олексій Лень ("Реал", Іспанія).

З гравцями НБА: збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027Так виглядає розширений склад нашої збірної на серпневі матчі (Джерело - ФБУ)

Підготовка, кадрові новини та турнірний стан

Збірна розпочне навчально-тренувальний збір 14 серпня у Латвії. У рамках підготовки українці зіграють два спаринги: 20 серпня проти команди Університету Аризони в Кедайняї та 23 серпня проти збірної Латвії у Ризі.

Головний тренер Айнарс Багатскіс прокоментував стан кадрової обойми. За його словами, Максим Шульга одразу підтвердив готовність виступати за національну команду. Також після важкої травми відновився центровий Ростислав Новицький.

Натомість наразі є сумніви щодо Леня - Олексій прагне зіграти, однак досі проходить реабілітацію після травми ноги, отриманої у травні. Остаточне рішення ухвалять перед збором. Точно через травми та відновлення матчі пропустять Іссуф Санон, Богдан Близнюк та Олександр Липовий.

Матчі відбору

Перший офіційний матч другого раунду Україна проведе 28 серпня в Ризі проти Греції (поєдинок буде номінально домашнім), а 31 серпня завітає в гості до Чорногорії.

Наша збірна стартує у новому раунді кваліфікації на другому місці групи I з балансом 4-2. Три найкращі команди групи вийдуть на ЧС-2027 у Катарі.

Раніше ми повідомляли, що збірна Греції визначилась з підготовкою до відбору на ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Збірна України
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