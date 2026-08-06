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Футбол 06 серпня 2026 · 08:46

З рекордом та шедевром: Мессі феєрично повернувся у старт "Інтер Маямі"

Аргентинська суперзірка відзначився дублем та асистом у переможному матчі проти мексиканського "Атлетіко Сан-Луїс"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З рекордом та шедевром: Мессі феєрично повернувся у старт "Інтер Маямі"
Аргентинець переписав історію турніру (Фото: intermiamicf, Instagram)

Ліонель Мессі вперше вийшов у стартовому складі "Інтер Маямі" після завершення ЧС-2026 і влаштував справжній перформанс. Дубль та асист аргентинця допомогли флоридцям здобути вольову перемогу над мексиканським "Атлетіко Сан-Луїс" на старті розіграшу Кубка ліг-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Інтер Маямі".

Шедевр Мессі та бенефіс Аллена

Матч на "Нью Стедіум" розпочався для господарів невдало - вже на 4-й хвилині Давід Родрігес вивів мексиканський клуб уперед. Проте відповідь "Інтера" була миттєвою та вражаючою.

На 11-й хвилині Мессі з льоту замкнув передачу з лівого флангу від Ноа Аллена, зрівнявши рахунок. Вже незабаром Мессі асистував Теласко Сеговії, а перед перервою оформив дубль після чергової комбінації з Алленом. У підсумку захисник Ноа Аллен оформив асистентський хет-трик, а в компенсований до першого тайму час Мікаель з кутового від Мессі зробив рахунок 4:1.

Другий тайм також запам'ятався зливою та вимушеною паузою, однак "Атлетіко Сан-Луїс" спромігся лише на один гол престижу від Рафи Льоренте.

Кубок ліг-2026

"Інтер Маямі" (США) - "Атлетико Сан-Луїс" (Мексика) - 4:2 (3:1, 0:1)
Голи: Мессі, 11, 44, Сеговія, 26, Мікаель, 45+7 - Родрігес, 4, Льоренте, 51.

Абсолютний рекорд турніру та втрати команди

Другий гол у матчі став для Мессі 14-м у рамках Кубка ліг. Це дозволило 39-річному аргентинцю обійти Дені Буангу з "Лос-Анджелеса" і стати одноосібним найкращим бомбардиром в історії турніру.

Перемогу трохи затьмарили дві негативні новини для складу флоридців. По-перше, Луїс Суарес пропустить увесь турнір через 6-матчеву дискваліфікацію за інцидент із плювком у представника тренерського штабу "Сіетла" у фіналі Кубка ліг-2025. А молодий нападник Матео Сільветті у другому таймі зазнав травми і залишив поле на 83-й хвилині.

Раніше ми повідомляли, що Мессі проігнорував парад для вболівальників в Аргентині.

Теги: Футбол Месси
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