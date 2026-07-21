Мессі проігнорував парад для вболівальників в Аргентині

Після поразки у фіналі ЧС-2026 від Іспанії (0:1), збірна Аргентини повернулася додому. Однак вболівальники помітили, що на даху автобуса був відсутнім Ліонель Мессі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Goal.com.
Збірна Аргентини повернулася додому зі срібними медалями чемпіонату світу з футболу, однак до Буенос-Айреса доїхали не всі гравці команди. Місцеві журналісти та вболівальники звернули увагу, що на автобусі, який віз футболістів вулицями аргентинської столиці, відсутній Ліонель Мессі.
Goal.com стверджує, що 39-річний лідер аргентинської збірної вирішив не летіти із командою додому, а залишився у США. Замість Буенос-Айреса Мессі вирушив до Маямі, де проживає останніми роками та виступає за клуб "Інтер" (Маямі).
У підсумку, на параді перед вболівальниками з'явилися лише головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні та 16 футболістів команди.
Повідомляється, що Мессі все ж приїде до Аргентини, але пізніше. Місцем візиту форварда буде його рідне місто Росаріо.
Попри свій вік, Мессі був одним з найкращих у складі збірної Аргентини на цьому турнірі. Він забив 8 м'ячів на турнірі.
Ліонель Мессі на ЧС-2026 відзначився у воротах Алжиру (3 м'ячі), Австрії (2 м'ячі), а також здійснив по одному влучному удару у матчах проти Йорданії, Кабо-Верде та Єгипту.
У чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Мессі не забивав, але саме його дві результативні передачі допомогли Аргентині вийти до фіналу, здобувши вольову перемогу над Англією (2:1).
Загалом, Мессі зіграв 210 матчів за збірну Аргентини і забив 125 м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе встановив історичне досягнення на ЧС-2026.